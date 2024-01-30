賴清德指新內閣「不完全是民進黨」　柯建銘：指用人唯才非聯合內閣

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統當選人賴清德昨參與節目直播時透露，未來閣揆、總統府秘書長人選將會符合「跨黨派、跨世代、跨領域」，行政院長要推出好人才，各部會首長也一樣，不完全是民進黨。對此，民進黨立院黨團總召柯建今（30日）受訪時表示，他是民主大聯盟概念，用人唯才、不一定要民進黨，這與所謂聯合在野黨組閣不同，要分清楚。

對於賴清德「用人唯才、不一定要民進黨」的說法，柯建銘回應，大家誤解賴清德意思，所謂聯合內閣當然要聯合在野黨組閣、維持國家穩定，賴清德不是這個意思，他是民主大聯盟概念，用人唯才、不一定要民進黨，這要分清楚，沒有所謂聯合內閣問題。

至於賴清德這樣的動作，是否向在野黨釋出善意？柯建銘指出，天天都為在野黨想，應該如何協調溝通，一直在喚醒在野黨應該思考角色為何、不要惡鬥。

而過去跟柯文哲的好交情是否受影響？柯建銘坦言，過去跟柯文哲交情很好，現在也沒什麼大壞，政治上大家本來就會各自表達，講的聽聽就好，沒有私人恩怨。

媒體也追問如何看民眾黨投票團進團出？柯表示，看新聞蠻混亂的，跑票的話要開除好像要一致投票，但看起來又不是這樣，感覺他們有很多策略，很多變化、誰投誰都尊重。