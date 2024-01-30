鳳梨酥吃膩了！出差拜訪日本客戶　PTT推「2伴手禮」：日本人超愛

▲原PO求問，該買什麼伴手禮給日本客戶？（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

來到台灣旅遊，伴手禮的選手一定有鳳梨酥、牛軋糖、太陽餅、茶葉等，有網友表示，每年會去日本出差一次，這一次是疫情過後第一次過去，除了舊客戶外，還會拜訪新客戶，想知道帶什麼伴手禮去比較好，貼文一出，一票人喊安全牌「鳳梨酥」，另外還有人推薦台灣茶葉以及芒果乾。

有網友在PTT發文，「送給日本人的伴手禮」，之前在日本公司待過一年，那時身上沒有什麼錢，每次從台灣回日本公司，都是買便宜大包的零食，讓大家分著吃，同事的反應也都蠻好的，外派回來後，每年都會去日本出差一次。

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後來疫情爆發後就沒有去日本了，原PO透露，「最近是疫情之後第一次要過去，也會去拜訪新的客戶，覺得好像要好好準備」，之前同事送過鳳梨酥、日月潭紅茶、芒果乾禮盒，日本人都蠻喜歡的，好奇大家有推薦的伴手禮選手嗎？「蛋糕類的先不用，他們社長好像對蛋糕還好」。

▲鳳梨酥。（圖／資料照）



貼文一出，網友點名安全牌鳳梨酥，「我們公司也很多日本客戶，送來送去覺得鳳梨酥最安全」、「鳳梨酥也不錯」、「鳳梨酥吧，各家口味不一」、「絕對是送萬年不變鳳梨酥」、「鳳梨酥就安全，你跟他都不會意外」、「前陣子剛送鳳梨酥給日本客戶」。

另外，也有網友推薦芒果乾、茶葉，「如果是想挑傳統糕點，芋頭酥也很不錯，日本客戶來台灣還指定要去買」、「老闆等級可以送台北犁記，我覺得滿好吃，然後包裝日本長輩很喜歡，同事的話買過新貴派，大家也超愛，芒果乾幾乎也不會出錯，只是包裝好像比較難大氣」、「日本人真的很愛芒果乾，之前帶他們逛街還會自己指定要買」、「茶葉啦，特別是阿里山烏龍」、「台灣茶很安全吧」、「包花生醬的蛋捲風評不錯」、「送過芒果乾和鳳梨乾，有單片單片分裝的，日本人蠻喜歡的」。