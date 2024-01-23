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棗道甜聯手香港馬克媒體　共創台港觀光伴手禮產業新契機

▲簽約儀式在成旅晶贊飯店台中館舉行，同時也宣告香港馬克媒體駐台辦事處成立。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲簽約儀式在成旅晶贊飯店台中館舉行，同時也宣告香港馬克媒體駐台辦事處成立。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

2023年香港來台人數高達80萬人次，台中知名伴手禮業者棗道甜，看準港澳人士喜愛台灣的美食與美景，於日前與香港馬克媒體簽下合作約，將共同把台灣的優質伴手禮行銷到香港，同時引進香港遊客到台灣進行深度高端之旅，為台港之間的觀光及伴手禮產業開啟新契機。

本月18日於成旅晶贊飯店台中館舉行簽約儀式，同時也宣告香港馬克媒體駐台辦事處成立。簽約儀式由觀光署推廣處組長黃怡平、國民旅遊組副組長蔡宗昇、觀光署國際組科長陳冠竹、參山國家風景區管理處長曹忠猷、前交通部觀光局駐港代表王春寶教授，以及國內眾多頂尖觀光業界代表共同見證。

▲簽約儀式在成旅晶贊飯店台中館舉行，同時也宣告香港馬克媒體駐台辦事處成立。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲簽約儀式在成旅晶贊飯店台中館舉行，同時也宣告香港馬克媒體駐台辦事處成立。（圖／記者游瓊華翻攝）

棗道甜國際貿易有限公司董事長陳世銓表示，此次合作將為台中的伴手禮業者帶來更多機會與發展，並期待能進一步推動台灣與香港之間的經貿交流與觀光合作。同樣地，香港馬克媒體黃家賢社長也表達了對合作的期待和信心，而馬克媒體駐台辦事處的成立，將可以提供更多更深入的台灣觀光、美食等等訊息給港澳的朋友知悉，相信一定可以在彼此的共同努力下，深化台港之間的觀光跟經貿合作。

參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，參山處與棗道甜自2021年起合作喔熊聯名椰棗堅果系列，藉由台灣觀光大使喔熊組長的超人氣，發揮加乘行銷力道，熱銷國內及日本市場，希望藉由這次與香港馬克媒體的合作，再次以可愛外型的喔熊組長與美味口感的伴手禮搶攻香港市場。

香港尊貴旅行社與馬克媒體亦於簽約時共同宣布，將攜手開創新型態旅遊團，經由馬克媒體深入台灣發掘美景的實力，推出「跟社長去旅行」的旅遊專案，以香港高端客戶為定位，不走市場上常見的行程，深度走訪社長發掘出的台灣私房景點。

 


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