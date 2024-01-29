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歷經28年！淡北道路2／2日動工　拚5年內通車紓解台2線塞車

▲淡北道路2／2日動工 拚5年內通車紓解塞車。（圖／記者戴上容攝）

▲淡北道路2月2日日動工，拚5年內通車紓解塞車。（圖／記者戴上容攝，下同）

記者戴上容／新北報導

淡北道路從計畫提出至今已推動超過28年，歷經無數挑戰及波折，終於在2023年工程決標，新北市政府預計於2024年2月2日舉辦開工典禮，預計2029年通車，將可提升淡水聯外交通便利性，並串聯淡海新市鎮與北士科園區，帶動周邊產業發展。淡北道路北端起點為淡水台2線淡金路、中正東路，南端終點為北投大度路，橫跨銜接雙北市，自1996年交通部公路局首次提出後，一直是大台北地區最引人注目的交通建設之一。

工務局指出，台2線竹圍路段的交通壅塞狀況，一直是中央與地方亟需解決的問題，為改善現況前後車道數不平衡的瓶頸結構，新北市政府推動的淡北道路，即是以分流原則增設路廊，除有效提升道路容量與運輸效能，並規劃搭配人本環境改造、大眾運輸導向及智慧交通管理等策略，讓區域交通服務效能更完善，也促進城際的平衡發展。

▲淡北道路2／2日動工 拚5年內通車紓解塞車。（圖／記者戴上容攝）

淡北道路的推動並非一帆風順，原先公路局提出後卻因故胎死腹中，新北市政府接辦後，從環境影響評估、工程設計各項審查、經費籌措、物價上漲導致流標等等歷經無數挑戰，終在去年完成工程發包，並在今年1月獲得行政院核定修正建設計畫，計畫總經費103.40億元中，將由中央交通部及內政部共同籌措59.02億元，由地方政府負擔44.38億元。

工務局表示，淡北道路路線全長5.45公里，規劃雙向共4個車道，平衡前後銜接路廊之車道數，可分流通過性車流，有效紓解台2線竹圍路段交通瓶頸，提升淡水聯外交通便利性，並促使台2線得以進行人本環境優化及調整空間分配，完工後將設置智慧交控系統，進行有效管制及調控措施(如HOV高承載管制、開放行駛跳蛙公車、幹線公車等)，優化公共運輸服務品質，符合「大眾運輸導向」之政策方向。

▲淡北道路2／2日動工 拚5年內通車紓解塞車。（圖／記者戴上容攝）

此外，新北市推動新北產業鍊的「瞻海計畫」，希望透過交通建設帶動產業軸帶的串聯與成長，「瞻海計畫」的主軸在東西向是以淡江大橋銜接淡海新市鎮與八里臺北港以及桃園航空城；南北向則藉由淡北道路串連洲美高架銜接北投士林科學園區，一路到達新店寶高智慧園區等地，構成河岸城市產業鍊，連結北台灣科技廊帶，有望帶動雙北市科技產業及經濟發展動能。

工務局表示，淡北道路今年1月起即已陸續進行路權範圍內清除、整地、圍籬架設等工項，預計將於2月2日舉行開工典禮，為往後的工程祈福。接下來將施作新北市境內、淡水河側的平面道路，接續再往南施作臺北市路段，最後同時完成雙北市兩端進出口匝道，預計2029年開放通車。

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