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新北行動治理永和起跑　侯友宜聽民意拚建設

▲新北行動治理永和起跑 侯友宜聽民意拚建設。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜主持行動治理會議。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（29日）率領市府團隊來到永和國父紀念館與永和區里長展開今年度首場行動治理座談會，除感謝里長們第一線反應地方大小事，讓在地更好，並表示市府會加倍努力，繼續與里長並肩合作，讓新北市更繁榮、市民都能安居樂業。

侯友宜說，行動治理辦理多年，永和區所關心的議題包括汙水下水道、地下停車場、捷運路網、都更案件、變電箱移置、人行步道改善、活動中心興建等，大約已完成9成，1成持續列管，市府以行動治理快速回應地方需要，也持續與中央合作，為永和爭取更多的建設。里長關心的事就是人民的大事，不論路平、燈亮、水溝通、環境衛生等事項，請各局處都要配合里長做好。

▲新北行動治理永和起跑 侯友宜聽民意拚建設。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜向里長們致意，感謝里長反映地方大小事。

永和區行動治理，從2019年至2023年里長總計提出91案，已解列82案，其中永利市場（原美麗華戲院）、成功市場（原福和戲院）劃設更新地區，更公告民有市場活化專案，大幅鬆綁法令、降低門檻，大陳公辦都更第2單元已完成，單元3也於去年核定實施，還有永平國小地下停車場闢設，也已辦理工程施工說明會，預定於2026年完工。

針對電纜電桿地下化、污水接管等共通性問題，侯友宜也指示各局處，能處理的就儘速改善完成，無法處理的也要與里長及相關局處溝通協調，說明清楚。農曆春節將至，侯友宜也送上今年新北「吉龍舞春」春聯，祝福里長們吉龍舞春（錢都有餘）、龍舞春吉（都有餘錢）、龍舞春（事事都有餘裕）、龍舞吉（都有錢）。

民政局表示，新北市自2019年啟動行動治理模式，至今已辦理200場座談會，里長們總共反映3234案，已經解決2780案，解列率達85.97%。後續行動治理場次依序為1月31日林口區、2月1日泰山區、2月2日淡水區及2月5日五股區，其餘各區已請各公所先蒐集彙整地方建議提案，待後續排定期程。

▲新北行動治理永和起跑 侯友宜聽民意拚建設。（圖／新北市民政局提供）

▲侯友宜祝福里長們吉龍舞春、龍舞春吉、龍舞春、龍舞吉。

▲新北行動治理永和起跑 侯友宜聽民意拚建設。（圖／新北市民政局提供）

▲竹林里王素娥里長獻花為侯市長加油、持續一起打拚。

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