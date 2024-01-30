華府出手了！中國駭客恐破壞美國關鍵基礎設施　干預美國協防台灣

▲網路駭客組織可能對美國關鍵基礎設施的安全構成威脅。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

美國即將於今年11月舉行下屆總統大選，然而對於境外勢力恐怕趁機介入干預選舉，華府當局卻感到憂心忡忡，擔憂駭客破壞美國針對北京可能犯台所做的準備，尤其來自中國的駭客組織更整裝待發。美國聯邦調查局（FBI）和美國司法部動用法院命令，企圖針對攻擊美國關鍵基礎設施的中國駭客組織進行打擊。

根據美媒CNN報導，美國FBI和司法部獲得了能遠端破壞中國駭客組織行動的司法授權，因此決定透過司法命令，解決數千個存在於網路設備的漏洞，這些網路設備多半是美國關鍵設施遭中國駭客攻擊的敏感核心，美國此舉是為了減輕中國駭客組織可能對美國軍事回應產生威脅的風險。

法院命令允許美國司法部更新數千個存在網路設備的漏洞，這些漏洞多半位於易受中國駭客攻擊的設備所使用的軟體。此舉措的目的在於，削弱中國駭客組織透過遠端操控對一些基礎設施的通訊能力，據稱中國駭客組織已經滲透至美國基礎設施中。

美國知情人士透露，這些中國駭客組織正利用他們對一些設備上的訪問權，深入滲透至美國的關鍵基礎設施，包括軍港、網路服務、交通網絡以及其他公用設施。

報導指出，微軟去年揭露了來自中國駭客組織的攻擊行動，位於關島的美軍基礎設施更是深受駭客威脅，關島對於美國在印太地區遏制中國軍事擴張的野心至關重要，而尤其疑似受北京背後協助的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）更被美國情報機構指定為警戒對象，因為伏特颱風持續監控美國通訊和交通樞紐等關鍵基礎設施。

據悉，微軟和美國國安局去年發現，在關島和其他地方電信系統出現神秘的計算機編碼「Web Shell」，為一種允許遠端訪問（remote access）的惡意網頁程式碼（malicious script），微軟認為該編碼可能為中國駭客組織所安裝。

美國高級國家安全官員認為，中國駭客組織的入侵對於美國海運、交通網絡構成極大擔憂，因為駭客的目的不僅在於收集情資，更可能在美中衝突爆發時癱瘓電腦網路。

至於中國政府，則是否認上述指控。

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