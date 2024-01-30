布林肯籲增援　北約秘書長擔憂「今日烏克蘭明日台灣」

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天警告，若美國國會不通過新的援助案，烏克蘭2年來在與俄國戰爭中的斬獲可能功虧一簣。北約秘書長史托騰柏格也說擔憂「今日烏克蘭，明日可能是台灣」。

法新社報導，自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國已提供烏克蘭數百億美元援助，但美國共和黨籍國會議員愈來愈不支持繼續支援基輔當局，認為俄烏戰爭拖太久，沒有明確的盡頭。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）這次訪問華府目的在說服美國國會增援。布林肯（Antony Blinken）同時警告，若國會不批准所謂的追加經費案，烏克蘭前景恐將日益嚴峻。

布林肯在與史托騰柏格的聯合記者會上說：「簡而言之，若不伸援，烏克蘭人迄今所有斬獲以及我們協助他們取得的成果都將岌岌可危。」

他表示：「如果沒有追加經費，我們將向所有的對手發出強烈的錯誤訊息，即我們並未認真捍衛自由、捍衛民主。」

他說：「這只會讓（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）更加堅信，他能夠在某種程度上堅持得比烏克蘭和我們更長久。」

美國總統拜登先前要求國會批准向烏克蘭再提供610億美元援助，但相關談判陷入僵局。共和黨籍國會議員不滿美國與墨西哥邊境移民人潮創紀錄，因此要求政府對移民和邊境管制政策進行重大改革，以換取批准向烏克蘭提供更多資金。

史托騰柏格表示，他明天將會晤美國國會議員，並提出充分理由證明支援烏克蘭「符合我們自身安全利益」。

史托騰柏格說：「如果普丁總統獲勝，這對烏克蘭人來說將是悲劇，而且也將使世界變得更加危險，讓我們所有人都更不安全。」

他說：「這將使其他獨裁領袖更有恃無恐，不光是普丁總統，北韓、伊朗和中國也更敢動武。」

鑒於許多共和黨人聚焦於反中，史托騰柏格表示：「今日是烏克蘭，明日可能是台灣。」