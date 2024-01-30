他持「46年前門票」成功進入迪士尼！　網一看票價傻眼：漲太多

▲男子持46年前購買的通行證成功進入迪士尼。（圖／翻攝自TikTok、美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子日前在家中找到一張「46年前發行」的迪士尼樂園通行證，且上面沒有印任何有效期限，所以他就帶著這張「古董」到現場，沒想到居然順利換到門票入場。男子也表示，當時這張門票購入價為8美元（約台幣251元），約等於現今的40美元（約台幣1257元），而男子入園當天，迪士尼樂園10歲以上的門票要價164美元（約台幣5155元）。

根據《福斯新聞》報導，住在美國的阿布爾斯（Matthew Ables）日前在家中找到一張佛州奧蘭多（Orlando）迪士尼魔幻王國（Disney's Magic Kingdom）樂園在46年前發行的通行證，它的形式像是一本小冊子，上面沒有標註任何有效期限。

阿布爾斯表示，這張通行證在他出生前就存在，他原先以為這只是過去親戚使用過留下的紀念品，但近日仔細一看，上面居然沒有加蓋已使用的戳章，也沒有標註任何有效期限，所以他決定帶著這張票飛到佛州，試試看現在還能不能使用。

阿布爾斯將整個兌換紀錄拍成影片，而這支影片在TikTok已經吸引超過800萬次點閱，只見阿布爾斯到售票口拿出這張通行證時，售票員先是愣了一下後，直接在上面蓋滿「無效」的戳章，正當阿布爾斯以為無法使用時，售票員立刻拿出一張黃色的門票告訴他，可以入園了！

後來阿布爾斯也說，這張通行證當年是以8美元的價格購入，約等同現今的40美元，但他當天入園時看到當天10歲以上的門票要價164美元，可見漲幅相當驚人。許多網友也表示，「這個漲價幅度真的太瘋狂了」、「這張門票本身應該更值錢」。

不過，也有網友說，這樣比較票價是沒有意義的，因為現在整個迪士尼樂園的面積也是50年前的三倍之多，所以漲價也是很正常的。