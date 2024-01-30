　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他持「46年前門票」成功進入迪士尼！　網一看票價傻眼：漲太多

▲▼他持「46年前門票」成功進入迪士尼。（圖／翻攝自TikTok、美聯社）

▲男子持46年前購買的通行證成功進入迪士尼。（圖／翻攝自TikTok、美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子日前在家中找到一張「46年前發行」的迪士尼樂園通行證，且上面沒有印任何有效期限，所以他就帶著這張「古董」到現場，沒想到居然順利換到門票入場。男子也表示，當時這張門票購入價為8美元（約台幣251元），約等於現今的40美元（約台幣1257元），而男子入園當天，迪士尼樂園10歲以上的門票要價164美元（約台幣5155元）。

根據《福斯新聞》報導，住在美國的阿布爾斯（Matthew Ables）日前在家中找到一張佛州奧蘭多（Orlando）迪士尼魔幻王國（Disney's Magic Kingdom）樂園在46年前發行的通行證，它的形式像是一本小冊子，上面沒有標註任何有效期限。

阿布爾斯表示，這張通行證在他出生前就存在，他原先以為這只是過去親戚使用過留下的紀念品，但近日仔細一看，上面居然沒有加蓋已使用的戳章，也沒有標註任何有效期限，所以他決定帶著這張票飛到佛州，試試看現在還能不能使用。

@matthewables I tried getting into Disney World using a 46 year old ticket #disneyworld #disney #themepark #funny #fyp ♬ original sound - Matthew Ables

阿布爾斯將整個兌換紀錄拍成影片，而這支影片在TikTok已經吸引超過800萬次點閱，只見阿布爾斯到售票口拿出這張通行證時，售票員先是愣了一下後，直接在上面蓋滿「無效」的戳章，正當阿布爾斯以為無法使用時，售票員立刻拿出一張黃色的門票告訴他，可以入園了！

後來阿布爾斯也說，這張通行證當年是以8美元的價格購入，約等同現今的40美元，但他當天入園時看到當天10歲以上的門票要價164美元，可見漲幅相當驚人。許多網友也表示，「這個漲價幅度真的太瘋狂了」、「這張門票本身應該更值錢」。

不過，也有網友說，這樣比較票價是沒有意義的，因為現在整個迪士尼樂園的面積也是50年前的三倍之多，所以漲價也是很正常的。

ET快訊
小六惡化插管2個月　陳俊翰求媽媽：不要救我，真的撐不下去了
藍營下任新北市長人選？　吳宗憲提3人：年齡、經歷都適合
25歲女星無預警引退　官方IG關閉
Gogoro全新旗艦車款　0-50加速只要3.05秒
快訊／新竹60年「地標」宣布收攤！　在地人哭了
快訊／國3遊覽車翻覆！　駕駛死亡
阿提諾無預警Thank You　將離開台灣
「奇蹟雙胞胎」脫了！車頭燈露出　大尺度辣照曝
緯創等多大廠發重訊　李明山癌逝...未滿60歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰人妻遭老公勒斃棄屍！親戚被附身狂喊冷　驗屍驚見「喉嚨卡1物」

他持「46年前門票」成功進入迪士尼！　網一看票價傻眼：漲太多

布林肯籲增援　北約秘書長擔憂「今日烏克蘭明日台灣」

28歲女子安樂死前「用梗圖說再見」　引萬名網友感嘆：好好睡吧！

醉男闖迪士尼飯店餐廳！揮掌毆打女服務生　奧客身分曝光竟是高管

澳男「喝媽媽打的果汁」中毒亡！　狠母被控：殺兒子還叫女兒把風

19歲女借住男友家被殺害　媽在房間行李箱「找到裹白布屍體」

正妹牙醫排登機櫃大鬧！當場脫衣全裸「露妹妹」　猥褻行徑嚇壞遊客

加拿大岸邊突出現「神祕沉船」　空拍畫面曝光

大眼正妹遭「南非獒犬」咬掉鼻子！動刀10次　術後PO照鼻梁歪一邊

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

泰人妻遭老公勒斃棄屍！親戚被附身狂喊冷　驗屍驚見「喉嚨卡1物」

他持「46年前門票」成功進入迪士尼！　網一看票價傻眼：漲太多

布林肯籲增援　北約秘書長擔憂「今日烏克蘭明日台灣」

28歲女子安樂死前「用梗圖說再見」　引萬名網友感嘆：好好睡吧！

醉男闖迪士尼飯店餐廳！揮掌毆打女服務生　奧客身分曝光竟是高管

澳男「喝媽媽打的果汁」中毒亡！　狠母被控：殺兒子還叫女兒把風

19歲女借住男友家被殺害　媽在房間行李箱「找到裹白布屍體」

正妹牙醫排登機櫃大鬧！當場脫衣全裸「露妹妹」　猥褻行徑嚇壞遊客

加拿大岸邊突出現「神祕沉船」　空拍畫面曝光

大眼正妹遭「南非獒犬」咬掉鼻子！動刀10次　術後PO照鼻梁歪一邊

星宇航空全新貴賓室2／1搶先曝光　服務新增宿霧、峴港航線

詐團黑吃黑強押自己人勒贖200萬　肉票脫逃報警拘捕6煞結局出爐

台商子女學校感恩餐會　海基會感謝教職員疫情3年付出

郭源元控陳建州首露面「不畏求償千萬」！　聲援大牙：不做才會要我的命

楊奇煜三寶來報到？　緊張迴避：不能說！

蘋果西打平安！母公司大飲：退票失誤已解決　營運恢復正軌

亞洲盃資格賽中華男籃恐無歸化？　籃協：阿提諾續約洽談中

夢到吃肉肉？米克斯睡成大白鼠　「尾巴狂甩」掛微笑萌暈粉絲

日本DIY展即將登場　貿協歡迎業者「龍」來參展搶商機

女星市場買2片甜糕「結帳359元」嚇壞！北市府：未改善最高罰10萬

汪在客廳玩遊戲「來回衝刺」　爸笑：誰想養哈士奇先看影片

國際熱門新聞

正妹牙醫排登機櫃大鬧　脫衣全裸「露妹妹」

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

三戰近了？專家：當前情勢比1914年危險

全球「最佳城市」　台北擊敗大阪、香港

男輪椅上遭2比特犬圍攻　撕咬下大塊肉

鋼琴家又出招　新貼紙回敬中國遊客

葉門叛軍劫貨輪給觀光　付錢就能看

28歲女安樂死前「用梗圖說再見」　網友：好好睡吧

日本大學生上課煮火鍋　教授：很開心

經濟學人：香港變得中國化　愈來愈不像國際城市

波音再出包！飛機飛到一半「擋風玻璃裂開」

逃亡49年！日本通緝犯桐島聰　癌末病死

更多熱門

相關新聞

北約秘書長擔憂　今日烏克蘭明日台灣

北約秘書長擔憂　今日烏克蘭明日台灣

美國國務卿布林肯今天警告，若美國國會不通過新的援助案，烏克蘭2年來在與俄國戰爭中的斬獲可能功虧一簣。北約秘書長史托騰柏格也說擔憂「今日烏克蘭，明日可能是台灣」。

迪士尼餐廳女服務生被打　醉男竟是高管

迪士尼餐廳女服務生被打　醉男竟是高管

正妹牙醫排登機櫃大鬧　脫衣全裸「露妹妹」

正妹牙醫排登機櫃大鬧　脫衣全裸「露妹妹」

加拿大突出現「神祕沉船」　空拍畫面曝

加拿大突出現「神祕沉船」　空拍畫面曝

南非獒犬咬掉她鼻子　正妹PO照鼻梁歪一邊

南非獒犬咬掉她鼻子　正妹PO照鼻梁歪一邊

關鍵字：

迪士尼迪士尼樂園北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

Albee遭出征後首現身「全程尷尬臉」！

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

即／高雄男騎士逆向遭撞死　機車解體引擎噴飛

竹北夫妻「洗完澡倒房內」！42歲老公送醫亡

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面