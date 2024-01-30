妻子「拒絕行房」被打…下秒手肘鎖喉數分鐘！丈夫窒息身亡

▲妻子拒絕行房，殺死丈夫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一對結婚24年夫妻-張瑩（化名）與丈夫張彬（化名）2022年3月4日發生爭執後，張彬在次日被發現身亡。據莒南縣人民法院判決書顯示，張瑩稱，因拒絕張彬的行房要求後被男方拉扯頭髮，隨後雙方發生抓打，之後自己用手肘肘壓張彬的頸部等位置，最終導致丈夫死亡。

據《紅星新聞》報導，張彬的姊姊張女士稱，案發後，張瑩曾做假口供稱她不在家，懷疑張彬是突發疾病身亡。

權威管道透露，張瑩3月5日就曾被警方詢問，但直到5月10日被警方傳喚時，才講述她與張彬發生爭執的經過。

張瑩供述，因被抓住頭髮，所以她倒在躺床上的張彬身上，並用手肘肘壓張彬的頸部等位置，最終導致張彬死亡。

張瑩稱，按壓張彬頸部的時間約數分鐘，在對方放開她的頭髮後，張瑩也鬆手起身。

據屍檢報告顯示，張彬身體多部位有表皮脫落，死因是被他人捂壓口鼻扼壓頸部致機械性室息死亡。

2023年5月7日，莒南縣人民法院認定張瑩犯過失致人死亡罪，判她有期徒刑3年6個月。2023年8月9日，臨沂市中院二審維持原判。

家屬不滿判決結果，姊姊張女士認為，因張彬夫妻雙方長期感情不和，案發經過僅有張瑩個人講述。為查清案件相關細節事實，他們將向山東高院申請再審。