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社會 社會焦點 保障人權

涉家暴不肯搬走！偷看LINE發現前妻有新歡　醋男徒手勒斃她

▲▼ 。（圖／資料照）

▲許男發現葉姓前妻有交往對象，強行抱住、親吻葉女。示意圖，非當事人。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市許姓男子與葉姓女子離婚後仍同居，今年7月間許男偷看葉女的筆電LINE紀錄，發現葉女有交往對象醋勁大發，強行抱住、親吻葉女後，葉女通報家暴，許應要搬離住處卻未履行，7月底時2人談判發生口角，許情緒激動竟以右臂猛勾葉頸部，致使葉窒息而亡。事後許向警方自首「我把老婆勒死了」。台中地檢署今（24）日偵結，依殺人罪嫌將許起訴，而此案也是台中地院第14件由國民法官審理的案件。

起訴指出，許男與葉女於2013年結婚，育有2子並同住在北屯區住處，2人在今年元月初協議離婚，不過仍繼續一起住在原住處。

今年7月17日傍晚5時許，許男趁著葉女外出時，開啟葉的筆記型電腦查看，發現葉有了新的交往對象，此時葉女返家，恰巧撞見許男偷看電腦，立即制止許男行為，許男情緒激動，強行抱住葉女阻止她離去，並朝她強吻，同時還拔除1樓監視器電源，妨害葉的行動自由。

當天2人爭執過程中，造成葉女左手擦傷，葉女翌日即向警方通報遭受家暴，後來雙方在許的父母協調下，約定許應於同月26日搬離住處。

不過許男遲未搬離，至同月28日晚間8時許，許男趁葉女外出寄送包裹，先將家中監視器電源拔除，等葉女返家後，將一樓鐵捲門拉下關閉，與葉女進行談判。

然雙方談判過程再起爭執，葉女便欲收拾物品準備離去，未料許男見狀出手拉扯阻止葉女，害葉女面部朝下跌倒在地，隨後葉女想撥打手機報警，許男竟以右手臂伸手穿過倒地的葉女頸部，猛力往回勾加壓葉女頸部，直到見她不再抵抗才放手。

同晚10時許，許男自行向警方報案稱「我剛剛把老婆勒斃了」，警消立即趕赴現場將葉女送醫搶救，不過葉女仍於同日30日因缺氧性腦病變、中樞衰竭，宣告不治。

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