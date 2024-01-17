千萬網紅深夜素顏直播！淚控遭「前婆婆暴打」　兒子嚇傻喊媽媽

▲樊小慧直播控訴被前婆婆打。（圖／翻攝自秒拍）

大陸中心／綜合報導

擁有1270萬粉絲的大陸網紅樊小慧與外遇老公離婚，成為單親媽媽，她16日晚間突然開直播，素顏展示臉上、脖子等處的抓痕，控訴前婆婆毆打自己，年幼的兒子試圖保護媽媽，無奈力氣單薄，只能不停哭喊「媽媽...媽媽...」。

樊小慧16日晚間開直播，由於憔悴的模樣與平時不同，在線人數一度突破10萬。她控訴，夫妻兩人已經離婚，感情上沒有任何聯繫，兒子蛋蛋歸自己撫養，但前婆婆不肯放過她們，還帶著前夫上門討要蛋蛋，於是發生衝突，臉部、手部都受到了抓傷。

樊小慧說，事發當下，前夫沒有施暴，但負責控制她，接著前婆婆動手暴打，邊打邊罵罵咧咧道「給我兒子弄成這樣子...非得生！非得生！」。畫面顯示，她的額頭、頸部、手部等處有傷痕，臉部浮腫、眼睛已經哭紅。

據樊小慧說法，她當時問前夫和前婆婆，為什麼非得把孩子帶走？對方則回「你虐待孩子」。這讓她氣得反駁，蛋蛋從小就沒離開她，由她一路撫養長大，「他（前夫一家）倒心眼子不少啊。」

▲樊小慧在抖音擁有1200萬粉絲。（圖／翻攝自抖音／樊小慧兒）

據早前報導，樊小慧前夫是一名軍人，結婚8年自己持家帶孩子，靠分享在農村努力打拼影片走紅，被稱為「現代版王寶釧」，然而前夫2022年竟然外遇找小三，她憤而離婚，成為單親媽媽。

離婚後，樊小慧跑去整形，動了歐式雙眼皮和微笑唇。她回顧過去8年，心思全放在小孩身上，完全疏忽打扮自己，就像個黃臉婆一樣，「我光為了孩子，沒為過自己，我的8年沒了，我要讓自己變，我要讓他後悔！」