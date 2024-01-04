繼承亡妻房子過戶給新歡！他卻動手施暴逼上床：做愛用房子換來的

▲阿賢繼承了前妻的房產後，贈與給新歡小美，沒想到婚後開始動手施暴、脅迫逼上床。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿賢（化名）在前妻去世後，再娶了新歡小美（化名），並將繼承來的台北市房屋過戶給小美，豈料2人感情生變，阿賢做出性虐待、暴力等行為，甚至還說出「做愛是用房子換來的」等話語，讓小美心死，決定提出離婚訴訟。案件一審被駁回，不過上訴二審以後，高院判准2人離婚，目前案件已上訴到最高法院，詳情仍待進一步判決。

根據判決書內容，阿賢在前妻身亡以後，再度與小美結婚，2020年間將從前妻名下繼承來的、位在台北市的一處房屋過戶給小美，作為2人婚後同居的場所。

不料2人感情生變，阿賢婚後時常出現暴力行為，把小美打得滿身是傷，甚至強迫小美發生性關係，還做出了許多虐待行為，嚇得小美實在沒辦法，只能搬回位在汐止的娘家居住。

不過，阿賢同樣也住進了小美的娘家，2人還是三不五時就發生爭執，更是常常拳腳相向，就連小美的母親都難以忍受。

▲小美指控，阿賢時常對她暴力相向，甚至還說出「做愛是用房子換來的」等不堪入耳的話語。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



此外，小美還說，阿賢與前妻生的孩子小莉（化名）同樣也不喜歡她，2人的相處互動有相當大的問題，種種情況下來，讓她不堪重負，決定提起離婚訴訟。

台北地院審理後，駁回了小美的請求。小美感到不服，再度提起上訴，而高院審理後發現，2人之間的衝突愈演愈烈，甚至還會說出「做愛是用房子換來的」、「早晚會被妳吃垮」、「敢賣房子我就殺了妳」等話語。

除此以外，高院法官還發現，小美還對阿賢提起妨害自由的刑事告訴，以及請求拆遷房屋及不當得利等民事訴訟，阿賢也同樣將小美告上法院，要求撤銷房地贈與及請求轉移登記的民事訴訟。

高院法官認定，2人已經喪失誠摯相愛、互信互諒的感情基礎，儘管小美不能證明阿賢的所作所為，已達到不堪同居虐待的程度，但2人都沒有繼續維持婚姻的意願，夫妻關係從客觀上來看，已經產生破綻、回復無望，雙方都有責任、無論責任輕中，因此廢棄一審判決，改判2人離婚。目前案件已上訴到最高法院，詳情仍在審理當中。

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