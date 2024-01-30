情侶遇劫車下秒超展開！男友突「跪地掏戒指」 　另類求婚她驚呆

▲ 街頭上演劫車，未料竟是另類求婚。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞卡利市（Cali）街頭上演另類戲碼，一輛行駛中的汽車突然被機車騎士攔下，要求車上的情侶下車，還作勢拿槍指向女子，未料這全是她男友精心設計，就在她以為遇上歹徒劫車時，男友便在大馬路中央向她下跪求婚。

根據《鏡報》，網路瘋傳的影片可見，一輛紅色轎車行經丁字路口時突然被一名行人和4名機車騎士包圍，大聲要求車上穿著白色上衣和粉紅色洋裝的男女下車，其中一人還作勢拿槍抵著女子，看似是要劫車。

然而，就在他們強迫白衣男子在路口單膝跪下，再將女子拉到他面前後，所有人突然都安靜下來，因為男子竟掏出事先準備好的戒指向女友求婚，而她一時還反應不過來，驚訝得雙手抱頭，這時周圍的「歹徒」已經開始大聲起鬨要她答應。

只見男子滿臉笑容等待女友的答案，而女子則是不敢置信地不斷拍打男友，激動掩面之後才讓男友為她戴上戒指，兩人相擁親吻，周圍也爆出歡呼聲。

這段另類求婚戲碼全被拍下，在網路上引發熱烈討論，「想像她要是拒絕怎麼辦」、「你必須全心全意地愛一個人，才能和他一起度過健康、疾病、綁架或搶劫」、「他差點害女友心臟病發，這樣他就沒女友了」、「她冷靜到我不知道該擔心這個國家的治安還是該懷疑這是假的」。