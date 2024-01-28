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機車發不動「車行老闆報價2千6」！他回原廠檢查結果超傻眼

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。原圖編號2758371。（示意圖／ETtoday資料照）

▲一名男子因為機車發不動，牽到附近的機車行檢查，維修價格為2,600元。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

一名男子在網路上分享修車經驗，因為機車發動不了，於是將車輛牽到最近的機車行。該店老闆在檢查後索要2600元的維修費，到了附近的第二家機車行，價格卻只要450元，讓他感到十分不解，文章也瞬間引發討論。

這名男子在「爆廢公社二館」表示，吃完飯以後因為機車無法發動，於是牽去附近的車行檢查，經過約30分鐘的檢修，最後因為線圈損壞，需要的維修費為2,600元。

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後來男子將機車牽到約200公尺外另一家直營店，該店老闆僅用3分鐘就診斷出問題，原因出在火星塞接頭，維修費用只需450元。在短短半小時內，該店不僅完成修理，還做了排氣檢查，令他對於價格、服務的巨大落差感到驚訝。

▼不過，男子後來牽到另一間原廠車行，只用了3分鐘就診斷出問題，且價格僅要450元。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽,三貼。（圖／記者李毓康攝）

這則貼文迅速引起了許多機車騎士的共鳴，他們在網上分享了自己類似的經驗。有的網友表示，之前也遇到過類似的情況，如火星塞壞了被告知需要更換引擎，修理費高達6000元，但最後在另一家店以300元解決問題。

不少機車騎士對此深有同感，持續留言直呼，「這水很深哦」、「這真的，遇到貴又修不好的會很幹」、「修理機車最好找認識的店家，因為這個行業的水太深了」、「機車行真的要選，有遇過熄火問題，去幾家修不好，最後一家才修好。」

 
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