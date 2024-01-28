小女友拒嘿咻！男大生爆氣譙「不做要怎麼過下去」…無套3次慘了





▲大學生3度無套激戰未成年少女，挨告被判刑1年半。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／台北報導

台北孫姓大學生和國中剛畢業的少女小花(化名)交往，1個月內就無套與她激戰3次，若小花不願意發生關係，孫男就擺臭臉，甚至爆氣怒譙「不用了死破麻」、「我跟妳包含做，不做是要再怎麼過下去，X破你娘」，讓小花無奈配合。而後孫男不滿小花想分手，傳訊息不斷恐嚇，被小花母親得知後告上法院。士林地院審理，依孫男犯3個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處1年6月徒刑。可上訴。

判決指出，孫男於前年6月在IG認識少女小花，雙方交往後，孫男明知道小花未滿16歲，仍在1個月內3度在住處和旅館與她激戰，被小花母親發現，報警處理。

全案審理時，孫男辯稱兩人沒上過床，而且小花都穿便服，他也不知道她是學生。孫男律師則說，孫男和小花第一次見面時，小花就表示她滿16歲，小花因和孫男之間還有其他案件，才捏造兩人有性關係，想作為談判籌碼。

小花則證稱，她不是很願意和孫男發生性行為，但因拒絕時孫男會臭臉，所以她不知道怎麼拒絕，只好遷就他，而且3次性行為時，孫男都沒有戴保險套。

法官檢視孫男和小花之間的訊息，發現兩人對話不乏出現「愛愛」、「獻身」、「上了床」、「爽做」等，顯示孫男一再對小花索取性事，經小花明確拒絕後，孫男瞬間暴氣怒懟「不用了死破麻」、「爽做也是妳，不做也是妳」、「我跟妳包含做，不做是要再怎麼過下去，X破你娘，交了前面做了後面不做？」加上他對小花生理期表示關注的對話，可見他因沒戴套，擔心小花懷孕，都證明兩人曾發生性行為。

法官指出，孫男曾因小花要升高中，陪她到學校辦理報到事宜，孫男當時是22歲大學生，應知道高一學生年齡多介於15歲至16歲，卻仍與她發生性行為，犯行屬實，審酌孫男目前休學、無業且因車禍事故療傷中，依3個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，合併處1年6月徒刑，可上訴。

另外，孫男不滿小花提分手，不斷傳送「我敢一個人現在直接衝妳家」、「要不要去問一下張我以前1打9」、「我學弟先找妳」等語恐嚇，也被桃園地院依犯成年人對少年犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，可易科罰金12萬。全案定讞。