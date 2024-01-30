　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小孩迷網紅！他求問「正向影響YouTuber」有誰　眾人點名2頻道

▲▼Youtube。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小孩迷網紅，他求問「有沒有哪些網紅，是對小孩有正向影響的」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

如今網路與3C產品非常普及，在許多孩子成長的過程中，幾乎都會從手機、電腦接收到大量訊息。有一名網友表示，現在的孩子除了迷卡通還迷網紅，但許多網紅為了流量經常做出爭議行為，讓他好奇「有沒有哪些網紅，是對小孩有正向影響的？」

原PO在批踢踢表示，以前的小孩迷卡通，現在的小孩除了迷卡通外，還迷一堆網紅，但他發現有些網紅為了追求流量、追求曝光，可能會選擇做出有爭議的行為，像是在浴缸放滿泡麵、在樓梯間丟1000個甩炮，最近還有在賣場不結帳就吃東西等一堆例子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，為了避免孩子吸收到錯誤觀念，有些家長會直接不讓孩子看Youtube，但他相信也是有網紅會傳達知識或正確觀念，因此想詢問大家「有沒有哪些網紅，是對小孩有正向影響的？」

▲▼網紅亂象多！家長求問「正向影響YouTuber」 全場狂推1頻道。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友分享覺得對孩子有正向影響的網紅。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，大家紛紛留言自己的答案，其中有2個Youtube頻道經常被提到，分別是「李永樂老師」、「許伯&簡芝-倉鼠人」。有人說，「許伯簡芝不錯啊，各種動物科普跟飼養介紹」、「永遠支持倉鼠人」、「李永樂，算是科普不錯的」、「推李永樂老師」、「我都在pornhub看李永樂老師」。

其他被點名的網紅或頻道還有，「登山界必推柯氏野生活」、「健人蓋伊不錯吧，上部影片教急救這禮拜反詐騙宣導」、「超認真少年」、「超認真少年，讓大家見識到台灣的中小企業很強」、「德州媽媽不會崩潰，她邏輯很清楚」，但也有人說，「教育小孩是父母的責任，不是網紅的責任」、「應該要教孩子學會分辨是非」。

ET快訊
新北逆子窗簾繩纏頸弒父！晚間收押
強冷空氣襲台時間曝！「等級上看寒流」
賴清德：閣揆＆部會首長「不完全民進黨」
台中捷運藍線審核通過！盧秀燕發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網紅牙醫「登日媒」？陳沂曝光官網回信

小孩迷網紅！他求問「正向影響YouTuber」有誰　眾人點名2頻道

營業額1個月少10萬！老闆揪出女店員喊告「店東有喜休業2天」

過年「必備1年菜」他卻喊吃不懂　一票人喊＋1：又腥又黏牙還貴

巧虎將轉型！粉專崩潰揭「紙本5大優勢」：當了爸媽才知道

正妹數學老師滑雪「外套全開」只剩比基尼　粉絲看傻：很猛欸

開搶百老匯名劇！《西貢小姐》首度台灣巡迴演出狂吸粉　浩瀚舞台太震撼

高雄5區10萬戶無預警停水！　水公司緊急搶修

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖

巧連智「最後訂購2方式」曝！作家讚：「虎神」不容質疑，訂就對了

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

網紅牙醫「登日媒」？陳沂曝光官網回信

小孩迷網紅！他求問「正向影響YouTuber」有誰　眾人點名2頻道

營業額1個月少10萬！老闆揪出女店員喊告「店東有喜休業2天」

過年「必備1年菜」他卻喊吃不懂　一票人喊＋1：又腥又黏牙還貴

巧虎將轉型！粉專崩潰揭「紙本5大優勢」：當了爸媽才知道

正妹數學老師滑雪「外套全開」只剩比基尼　粉絲看傻：很猛欸

開搶百老匯名劇！《西貢小姐》首度台灣巡迴演出狂吸粉　浩瀚舞台太震撼

高雄5區10萬戶無預警停水！　水公司緊急搶修

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動　她嚇到尖叫！全場怒：直接封鎖

巧連智「最後訂購2方式」曝！作家讚：「虎神」不容質疑，訂就對了

王義川緊咬賀瓏！沈富雄認「太過分了」：這對民進黨是有傷的

網紅牙醫「登日媒」？陳沂曝光官網回信

葉門叛軍太想賺錢　把劫持貨輪變「觀光景點」！真的有人付錢上船

小孩迷網紅！他求問「正向影響YouTuber」有誰　眾人點名2頻道

特斯拉今年砸5億美元「投入AI」　馬斯克：從輝達、AMD買晶片

英國凱特王妃腹部手術住院2周　肯辛頓宮：已出院回家休養

烏克蘭將增建核反應爐　另試圖擴大第聶伯河東岸據點

陸劇《繁花》10條清醒金句：不要因為一時的投緣，就輕易亮出你的底牌

日網美來台「餐廳4秒露出」衝79萬次觀看　日台網友留言兩樣情

營業額1個月少10萬！老闆揪出女店員喊告「店東有喜休業2天」

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

生活熱門新聞

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

巧虎將轉型！粉專崩潰揭紙本5大優勢

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

營業額短少近10萬元！老闆揪出內鬼心寒提告

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

過年必備1年菜　他卻喊吃不懂

年前強冷空氣南下　等級上看寒流

高雄10萬戶無預警停水！　水公司緊急搶修

更多熱門

相關新聞

網紅惡搞窩1500萬豪宅！月入20萬穿粉紅睡衣被逮

網紅惡搞窩1500萬豪宅！月入20萬穿粉紅睡衣被逮

網紅「詹姆士（呈）」日前與攝影師跑去全聯、家樂福拍片，並將飲品、零食當場打開食用，接著又放回架上的行為引發撻伐，2人今天在台中北屯1500萬豪宅內被逮，而警方上門時，「詹姆士（呈）」還穿著粉紅睡衣應門，目前全聯及家樂福已完成提告，全案依詐欺、毀損、煽惑他人犯罪、妨害名譽等罪嫌查辦。

跟超哥同公司！網紅曝大鬧全聯、家樂福：就是要漲粉

跟超哥同公司！網紅曝大鬧全聯、家樂福：就是要漲粉

即／大鬧全聯、家樂福！網紅被帶回刑事局畫面曝光

即／大鬧全聯、家樂福！網紅被帶回刑事局畫面曝光

即／共8人涉案！　網紅大鬧全聯、家樂福被逮G了

即／共8人涉案！　網紅大鬧全聯、家樂福被逮G了

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

關鍵字：

網紅孩子正向影響

讀者迴響

熱門新聞

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

被炎亞綸犧牲了青春　耀樂最新回應曝光

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

巧虎將轉型！粉專崩潰揭紙本5大優勢

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」

新北逆子窗簾纏頸弒父　裁准收押

2歲妹暴喘半天…血氧剩87%！媽「冷吐1句話」醫氣炸

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

更多

最夯影音

更多
五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面