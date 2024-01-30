小孩迷網紅！他求問「正向影響YouTuber」有誰　眾人點名2頻道

▲小孩迷網紅，他求問「有沒有哪些網紅，是對小孩有正向影響的」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

如今網路與3C產品非常普及，在許多孩子成長的過程中，幾乎都會從手機、電腦接收到大量訊息。有一名網友表示，現在的孩子除了迷卡通還迷網紅，但許多網紅為了流量經常做出爭議行為，讓他好奇「有沒有哪些網紅，是對小孩有正向影響的？」

原PO在批踢踢表示，以前的小孩迷卡通，現在的小孩除了迷卡通外，還迷一堆網紅，但他發現有些網紅為了追求流量、追求曝光，可能會選擇做出有爭議的行為，像是在浴缸放滿泡麵、在樓梯間丟1000個甩炮，最近還有在賣場不結帳就吃東西等一堆例子。

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他說，為了避免孩子吸收到錯誤觀念，有些家長會直接不讓孩子看Youtube，但他相信也是有網紅會傳達知識或正確觀念，因此想詢問大家「有沒有哪些網紅，是對小孩有正向影響的？」

▲網友分享覺得對孩子有正向影響的網紅。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，大家紛紛留言自己的答案，其中有2個Youtube頻道經常被提到，分別是「李永樂老師」、「許伯&簡芝-倉鼠人」。有人說，「許伯簡芝不錯啊，各種動物科普跟飼養介紹」、「永遠支持倉鼠人」、「李永樂，算是科普不錯的」、「推李永樂老師」、「我都在pornhub看李永樂老師」。

其他被點名的網紅或頻道還有，「登山界必推柯氏野生活」、「健人蓋伊不錯吧，上部影片教急救這禮拜反詐騙宣導」、「超認真少年」、「超認真少年，讓大家見識到台灣的中小企業很強」、「德州媽媽不會崩潰，她邏輯很清楚」，但也有人說，「教育小孩是父母的責任，不是網紅的責任」、「應該要教孩子學會分辨是非」。