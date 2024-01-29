跟超哥同公司！網紅被逮吐「大鬧全聯、家樂福」目的：就是要漲粉

記者黃彥傑、戴若涵／台中報導

IG網紅「詹姆士（呈）」日前為了拍片，與賴姓攝影師大鬧全聯、家樂福，氣得業者報警提告，警方依詐欺、毀損、煽惑他人犯罪、妨害名譽等4罪嫌查辦，29日將2人帶返刑事局。據了解，詹姆士與YouTuber超哥隸屬於同一個直播帶貨公司，他自稱是為了漲粉才有此舉。

▲大鬧全聯、家樂福，詹姆士被帶回刑事局畫面曝光。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

回顧整起事發經過，詹姆士（24歲戴姓男子）近日到全聯、家樂福開封食品、飲料，食用後又將商品塞回貨架上，稱「吃不喜歡就放回去」，並由29歲賴姓攝影師協助拍攝。影片曝光過後，引起外界撻伐，詹姆士與攝影師二度拍攝影片鞠躬道歉，但網友並不買單，業者也提告，表示絕不和解。

▲29歲賴姓攝影師。（圖／記者黃彥傑攝）

根據警方調查，詹姆士與超哥隸屬於同一間直播帶貨公司，事發當時除了他與攝影師之外，現場還有6人，他吃完過後，由其他人將他吃過的物品放進購物籃內結帳。

月入20萬的詹姆士在北屯區以1500萬元，購入一間30坪的住家，他向警方供稱，去全聯、家樂福搞這齣，目的「就是要漲粉」，這樣就會有人來看他直播。據了解，他與日前發生「醋飯之亂」的超哥隸屬於同一間直播帶貨公司，經紀人也是同一人。