陸生2月1日納健保　陸委會：已完成造冊「待遇跟所有境外生一致」

▲陸委會舉辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸學位生將於2月1日納入健保，陸委會18日表示，可納保陸生的名冊已完成造冊，並將名冊交給校方，未來陸生跟所有境外學生享受一致的健保待遇，也會獲發健保卡。

陸委會發言人詹志宏提到，過去幾個月，教育部、衛福部、海基會等部會積極動起來，並舉辦面對面的座談，回答陸生的問題，也搜集了各項意見，檢視規劃細節。

詹志宏說，他們也跟教育部、衛福部充分聯繫，衛福部已經在本月上旬將可納保陸生完成造冊，各校的輔導老師也參與了他們舉辦的研習營，了解作業程序。

詹志宏強調，未來陸生納保以後，享受的健保待遇跟所有境外學生是一致的，衛福部健保署將來也會製作健保卡，分發給學生們。

另外，詹志宏也提到，媒體先前報導，大陸部分學校暫停研修生來台交換，與隨團老師無法來台有關，他們已經回應過這不是事實，但最近仍有業者在傳，這是錯假消息。

詹志宏還說，他們也跟教育部查證過，去年一整年來台各大學研修的學校，只有4所學校共9位老師要求隨團，教育部通通准了，沒有不准的情形，「我們歡迎大陸的研修生來台，對老師有意願隨團來了解教學情況，教育部一直也都表示歡迎。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

