桃園YouBike2.0E電輔車服務　2／1起投入600輛供民眾租借

▲桃園YouBike2.0E電輔車服務。(圖／交通局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局24日表示，多元化運具服務一直是市府致力的目標，新系統租賃服務不僅有YouBike2.0一般車型可以租借，還率先於北北桃地區推出電輔車YouBike2.0E車型投入服務，讓民眾就自身需要(體力、騎乘距離、騎乘環境等)選擇需求車型，在第一階段拆轉期已投放2,600輛YouBike2.0車輛，並自2月1日起將投入600輛YouBike2.0E電輔車供民眾租借。

交通局說，桃園YouBike2.0E費率採前2小時每 30 分鐘20元、超過2小時每30分鐘40元方式計收(未滿30分鐘以 30 分鐘計算)，考量一般車型(YouBike1.0、YouBike2.0)已提供前60分鐘免費，故電輔車款不提供騎乘補助(含TPass通勤月票)，YouBike2.0E騎乘費用由民眾全額自行負擔；考慮到北北桃生活圈民眾有跨縣市騎乘的行為，開放本市YouBike2.0E電輔車輛騎乘至雙北，以桃園市費率計費。

最後，為慶祝桃園市YouBike2.0E上線，於113年2月1日上午6時起於桃園市場站借、還車的前300名公共自行車電輔車款騎乘者贈送50元全家便利商店電子購物金，歡迎市民朋友搶先體驗！並且還有「微笑2.0 一騎來迌桃」活動，騎乘新系統車輛可換抽獎機會，不要錯過喔！