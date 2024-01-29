前輩一原因重創亡！國3緩撞車10m高墜落　21歲新手逃死劫出院

記者許權毅／台中報導

國道3號龍井段今日11時許發生一起死亡車禍，一名李男駕駛緩撞車與搭擋陳男準備前往執行任務，不料在中線行駛時，另名陳男駕駛休旅車撞上緩撞車，導致緩撞車往路邊衝去，墜落10米高國道高架橋，緩撞車上副駕陳男死亡，年僅21歲駕駛李男受到驚嚇，稍早15時許經由澄清醫院治療，已經出院。

▲國道3號今日發生一起死亡車禍，一輛緩撞車遭撞擊，車上副駕陳男死亡，駕駛李男（橘衣者）稍早出院。（圖／記者許權毅攝）



警方初步調查，今（29）日上午11時30分，一輛緩撞車行駛於國3龍井段中線車道，遭行駛在內側車道的休旅車撞擊後，緩撞車當場向右偏移，撞上外側護欄後翻下邊坡，墜至10米橋下的平面道路上。

據了解，該工程工作有高度危險性，通常人員出班，都會倆倆搭擋，並且其中一人為具有經驗者，能夠掌握狀況，並且指導資歷較淺者。因此今日駕駛緩撞車的是年僅21歲李男，搭擋則是具有經驗的57歲陳男。

▲該輛緩撞車準備前往執行任務，途中遭撞擊，從約9到10米高國道高架橋上墜落。（圖／民眾提供）



事發當時，緩撞車遭撞擊後，疑似右前車頭往平面道路撞擊，坐在副駕的陳男頭部重創，經搶救仍不治；駕駛車輛的李男傷勢相對較輕，頭部雖有嚴重撕裂傷，但仍意識清楚，稍早15時30分左右由家人接送出院，前往國道第七大隊大甲分隊製作筆錄。李男坐在輪椅上不發一語，看上去受到嚴重驚嚇，所幸能自行站起上車，肢體並無嚴重受傷。