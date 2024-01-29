獨／國3緩撞車遭撞！夫上班遇死劫…她奔醫院認屍淚崩：早上才出門

記者許權毅、戴若涵／台中報導

國道3號南向182.8公里處（龍井路段）29日上午發生嚴重事故！一輛緩撞車遭後車猛撞，當場墜落至10公尺下的平面道路上，造成2名工程人員1死1傷。稍早陳姓死者的妻子接獲消息後趕赴醫院認屍，悲痛到不斷落淚、一度無法言語。

▲國3嚴重車禍，陳姓工程人員送醫不治，妻子趕到醫院認屍淚崩。（圖／記者許權毅攝，下同）

這起事故發生於上午11時30分，事發當時緩撞車行駛於中線車道，遭行駛在內側車道的自小客車撞擊過後，緩撞車當場向右偏移，撞上外側護欄後翻下高架道路邊坡，墜至10公尺下的平面道路上。

警消接獲通報隨即到場救援，緩撞車上的21歲李姓駕駛受有頭暈、頭部嚴重外傷等傷勢，所幸人意識清楚，至於57歲陳姓工程人員雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

陳男妻子接獲通知後，緊急趕往醫院，她認完屍後獨自一人走出，悲痛到不斷落淚，一度無法言語，只能點頭、搖頭回應記者提問。

陳妻透露，陳男轉到目前就職的工程行大概半年多，也說過這個工作有高度危險性，今天早上才正常出門上班。據悉，陳男先前也是從事相關工作，算是老手，今天是出班帶著同事要執行任務，孰料，卻發生憾事與妻子天人永隔，令人鼻酸。

▲現場畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）