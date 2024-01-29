不同調？游錫堃挺單一召委制　蔡其昌緩頰：跟柯建銘沒有不同

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨不分區立委當選人黃國昌日前拋出「單一召委制」主張，引發民進黨團總召柯建銘批評是「明助國民黨」，雙方連日隔空交鋒，不過，民進黨籍的立法院長游錫堃今（29）表態「個人身分敬表贊同」，遭質疑同黨不同調。對此，立法院副院長蔡其昌受訪緩頰說，游指的是會主持朝野協商，與柯建銘站在黨團立場的發言並沒有不同。

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者呂佳賢攝）

蔡其昌透露，今天上午民進黨團會議的時候，游錫堃有將聲明內容拿給自己看，自己有提醒游，依照國會改革後的《立法院組織法》，正副議長完全中立化，不再具備執政黨黨鞭角色，此外，正副議長也不可以因自己個人喜不喜歡、提出意見的政黨大小，拒絕主持朝野協商。

蔡其昌說，游錫堃的聲明內容指出，會針對各黨團所提的國會改革提案召集協商。他說，且若兩大黨不支持民眾黨所提國會改革法案內容，國會改革也是空談，這不是院長說得算，因此，游錫堃的意見與柯建銘並沒有不一樣，柯建銘是站在黨團的立場，游錫堃則是承諾會主持朝野協商。

蔡其昌也說，雖然正副院長都是民進黨籍，但沒有辦法踰越民進黨團，因為一旦當選正副院長，依法就必須中立化，這個過程裡面是沒有角色的。

媒體追問，但若以「蔡其昌立委」的角色，會如何看待單一召委制度？蔡說，民進黨過去曾主張單一召委制度，但為什麼8年來沒有做這件事？這是因為，若是過去8年把召委改成只有一個，那麼過去8年不會有國民黨的召委，全部都會是民進黨的，當時民進黨內也有不同聲音，認為單一召委制度會扼殺小黨，因此，站在保護小黨的角色，「我個人並不會贊成說，要把小黨的意見把它抹煞掉」。

蔡其昌分析，主張單一召委制是責任政治的架構，但台灣的政治文化常常是一黨通吃，雖然民眾黨準立委黃國昌提出德國制度並非大黨全拿，不過，依照自己在立法院這麼多年的經驗，只要改成單一召委制度，一定是大黨全拿。