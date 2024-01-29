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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游昌配拜會民眾黨　游錫堃：符合法規下支持國會改革

▲▼游錫堃 蔡其昌 拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃、蔡其昌拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

擁有8席立委的民眾黨成為立法院的關鍵少數，將左右2月1日開議當天的立法院長的選舉結果。民進黨立法院正副院長候選人游錫堃、蔡其昌29日下午拜會民眾黨團，雙方互動融洽，未如外界預期的劍拔弩張。游錫堃在會後受訪時說，大家坦誠交換意見，感受到民眾黨對於台灣未來發展的關心，對於國會改革的堅持；他也承諾，未來若連任院長，在法律規定的原則下，也會朝向他認同支持的來邁進。

游錫堃說，剛剛在民眾黨團辦公室跟8位委員當選人，大家坦誠交換意見，感受到民眾黨對於台灣未來發展的關心，對於國會改革的堅持。游強調，他過去也很重視國會改革，雖然當立法院長沒有提案權，所做的事有限，不過大家理念都是非常一致，都是對台灣的民主鞏固、國會改革或是民主深化，大家都希望盡最大努力，讓台灣邁向一個正常國家。

游錫堃說，他感受到是大家非常坦誠，對理想的堅持，特別向民眾黨8位新當選委員先進表達敬意。他表示，大家在交換意見的時候，都是以台灣的國家利益放在中間，要怎麼樣讓台灣更好。

游錫堃提到，1月13日投票之後到今天剛好是半個月，選舉的激情會慢慢淡化，大家應該思考怎麼樣團結讓台灣更好。游說，過去曾經有人講到，政黨利益放兩邊、台灣國家利益放中間，「我想未來應該不管哪個政黨，就像划龍舟一樣，大家拚完，選後經過一段時間，大家慢慢讓情緒過去，社會平靜下來，大家共同思考怎麼讓台灣更好」。

游錫堃說，國會改革當然對台灣的未來發展非常重要，未來如果有機會當選立法院長，除了他個人非常贊成外，在當立法院長的時候，「如果是本於立法院組織法規定，立法院長應該保持中立、維護秩序與處理議事，這些法律規定的原則下，我也會朝向我認同支持的來邁進，當然我還是要嚴守立法院組織法規定」。

媒體問到，中午有特別發聲明支持民眾黨的4點主張，剛剛是否有討論到？游錫堃說，他在裡面講很清楚，「那是我個人表示支持，那不是代表民進黨」。

游錫堃指出，從當選省議員到現在今年超過42年，「42年來我對台灣民主或者說衝破黨禁、國會改革，我有一定想法，這些看法事實上在我的腦筋裡都有」，只是當院長就要有當院長的樣子，要依立法院組織法行事，過去還不是院長當然就可以暢所欲言，「所以說我扮演什麼角色就要把角色扮演好」。

至於黃國昌拋出的單一召委制，游錫堃說，「不是我個人，因為我個人沒有提案權，我只能講說，我個人覺得是好，因為全世界大部分國家都是單一召委」。但游也說，雙召委的話會照顧到小黨，最主要就是要在委員會平衡，有缺點也有優點，朝野政黨都會照顧到、比較平衡，「如果單一召委的話，執政黨或多數黨會全拿，全拿的話很可能小黨意見或政策會受到忽略，各有利弊。基本上國會改革我都支持」。

▲▼游錫堃 蔡其昌 拜會民眾黨團 黃國昌與蔡其昌握手。（圖／記者屠惠剛攝）

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