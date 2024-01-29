嗆柯建銘「麥造相堵的到」　傅崐萁：別再讓綠營養的家畜任首長

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委賴士葆昨宣布退出國民黨立法院黨團總召選舉，國民黨立委傅崐萁則出線。傅崐萁今（29）日受訪時再嗆民進黨，認為民進黨過去在柯建銘帶領下，一直都在舒適圈，沒有碰到真正實質的挑戰，下屆國民黨團帶著強勢民意，要讓國會恢復正常國家的監督機制，更對柯建銘撂狠話，說立法院馬上大戲就要上場了，「柯總召麥造，相堵的到」。

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

傅崐萁表示，國民黨是團結的政黨，並感謝賴士葆以大局為重，砲口一致對外，盡快就定位，迎戰民進黨。民進黨過去在總召柯建銘帶領下，一直都在舒適圈，沒有碰到真正實質的挑戰，下屆國民黨團帶著強勢民意，要讓國會恢復正常國家的監督機制。

傅崐萁指出，民進黨過去8年的腐敗，在柯建銘的帶領下能得以隱藏，國民黨會堅持奮戰到底，對的事會努力去做，有非常多過去民進黨打造出來的「東廠級」的單位，要一一來審視人事同意權，一定要修法讓立法院的人事同意權能攤在陽光下，通通來記名表決，以示對選民的負責。

傅崐萁強調，國會改革相關法律都會強勢來進行，民眾黨也呼應跟國民黨所有立場一致，要有健全的國會，才有正常的國家，包括藐視國會罪、聽證調查、國會作證不得說謊等，強化委員會專業功能，全面來修法，讓每一位立委真正成為人民的代議士，有充分的職權來發揮。

傅崐萁直言，所有過去在委員會的「反質詢」等很荒謬的情況不再發生，也不再讓民進黨豢養的家禽、家畜來擔任首長，必須要適格適才適所，全民的公器、國家的人才，能夠確實來所用，也能夠把所有良善的政策，確實在全國普及。

最後，傅崐萁說他要奉勸柯建銘，過去每次跟自己對戰都甘拜下風，但是在舒適圈待久了，大概不了解什麼叫正常的國會，明天立法院黨團正式成軍後，「馬上大戲就要上場了，『柯總召麥造，相堵的到』，我們把整個國會導正，所有國會議員包括民進黨113席都要是適格的國會議員，不再是政黨的橡皮圖章，一起不分藍綠113席為國家做好國會議員該做好的工作。」

