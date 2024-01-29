下一步選市議員？高嘉瑜還沒整理好　「無法團結綠營去哪都一樣」

▲民進黨立委高嘉瑜爭取連任失利。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜爭取連任失利，她今（29）中午接受網路直播節目專訪時坦言，自己還沒有整理好下一步要做什麼，何況這次立委得票沒有超過42.5％，因此下次內湖南港區又會被列為艱困選區，「不管我去哪裡選，如果沒有辦法團結綠營的支持者，去哪裡都一樣」，這也是黨覺得比較有疑慮的地方。

高嘉瑜今天與同黨立委候選人謝佩芬共同接受網路直播節目「新聞！給問嗎？」專訪，對於主持人黃益中關心她的下一步，是否會循「李彥秀模式」，轉戰台北市議員？甚至直攻縣市首長？

高嘉瑜語帶保留說，這畢竟還是黨中央的策略，包括提名佈局，另外，因為此次內湖南港立委得票率沒有超過42.5％，下次又會被列為艱困選區，黨中央要徵召誰去選，也不是自己能決定的。

黃益中追問，高嘉瑜的故鄉基隆市相對競爭沒有台北市這麼強大，如果有一天徵召她，她會拒絕嗎？高嘉瑜說，現在講可能都還太遠了，可是如果黨中央覺得自己可以為黨來努力、拚下一席，且願意全力給自己支持，大家也知道，艱困選區一定要團結才能勝選，「不管我去哪裡選，如果沒有辦法團結綠營的支持者，去哪裡都一樣」。

高嘉瑜坦言，重點在她自己，這也是黨可能會覺得比較有疑慮的地方，「是我自己還需要努力的地方」。至於下一步，她說，現在還沒有辦法回答，因為她也還沒有整理好。