台灣首次登月！中央大學「深太空輻射探測儀」　最快第4季升空

▲中央大學研發的「深太空輻射探測儀」重量僅400公克，比一個手掌略大。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

繼1969年「阿波羅計畫」成功登陸月球後，近幾年世界各國積極展開「重返月球」任務。國立中央大學今舉行記者會宣布，由校內自主研發、台灣首個深太空科學酬載「深太空輻射探測儀」，重量僅有400公克，已送往日本民間登月公司，預計最快今年第4季發射升空，有助瞭解太空輻射環境及對人類科技產品影響。

中央大學校長周景揚表示，台灣在中央大學主導下，2024年將展開首次國際登月計畫，由中大自主研發的「深太空輻射探測儀」已於去年12月運往日本JAXA 筑波太空中心，與日本民間登月公司 ispace 的 HAKUTO-R Mission 2登月小艇整合研究成果，預計最快今年第4季發射升空，推動國際深太空合作，鏈結國內與國際太空產業。

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周景揚指出，中大推動的國際登月計畫，絕非一步登天，而是累積超過50年太空科學發展的深厚基礎，中大已成功主導或合作發射5顆小型人造衛星，一步一腳印，建構出最成功的飛行履歷，過程累積許多寶貴經驗，才能走到今天這一步，「這是中大一小步，台灣一大步！」





▲中央大學宣布最快今年第4季啟動國際登月計畫。（圖／記者楊惠琪攝）

中央大學太空科學與工程學系主任張起維表示，「深太空」是指距離地球2000公里以上的太空環境，過去台灣的太空計畫都在800公里以內低地球軌道進行，這次首次深入登月計畫，必須克服游離輻射環境的嚴苛挑戰，為了飛得更遠，載具能用的材質限縮、體積要更小、耗電量要更低。

張起維指出，由中央大學設計的「深太空輻射探測儀」是台灣第一個深太空科學酬載，重量僅有400公克，比1包茶葉還輕，尺寸略比1個手掌大，耗電量少於1瓦，必須在深太空的游離輻射環境挑戰下，至少生存4個月，希望能探究地球到月球間，以及月球表面的輻射劑量，及其對電子產品的影響，供未來後續登月計畫參考。