中央大學與日本廣島大學旗艦交流　簽訂「100名交換學生計畫」

▲中央大學周景揚校長(右)與日本廣島大學越智光夫校長簽署百人交換學生計畫。(圖／中央大學提供)



記者楊淑媛／桃園報導

國立中央大學周景揚校長與日本廣島大學越智光夫（Mitsuo Ochi）校長22日在中央大學簽署「旗艦版」的學生交流計畫，雙方議定每年選送100名交換生互訪，交換模式包含教師移地教學及學生實體互訪，創下兩校合作交流的最大規模，對於喜愛台日交流的學生而言，是大利多。

中央大學與日本廣島大學於2008年簽訂姐妹校，每年交換生的互訪人數約3-5個，此次簽署「旗艦版」的學生交流計畫一口氣擴大規模到100位，象徵雙方堅定的友誼，也將兩校合作交流向前邁進一大步。

▲日本廣島大學越智光夫校長等一行，參觀中央大學光電中心微光電實驗室。(圖／中大提供)

中央大學周景揚校長於去年9月拜訪廣島大學時，雙方除就兩校研究特色及交流現況進行討論之外，亦提及擴大學生交流，因而產生選送100名交換生互訪之構想。去年11月30日人事室及國際處合辦之職員「標竿參訪計畫」再次拜訪廣島大學，兩校職員就此計畫具體討論執行策略及行動方案，包含課程規劃、時程安排、軟硬體設備支援及學生輔導等行政支持措施，在一日工作坊中，雙方將計畫構想具體化。

中央大學國際長許協隆表示，此項交流計畫最快可於113學年度正式施行，初期先以三、四個系所做為示範，期許加入更多系所，中大學生將有更多機會前往海外研修，增廣見聞，開拓不同視野。

廣島大學越智光夫校長此行來訪，除簽署交換學生協議之外，亦參觀中央大學微光電實驗室、生醫系及大型力學實驗館，分別由陳昇暉主任、生醫系王孫崇主任、劉淑貞老師、陳純娟老師、張彙音老師、陳靖昀老師及許協隆國際長介紹所屬實驗室研究及設備特色。希望透過參訪研究中心，為兩校研究交流再開新頁。