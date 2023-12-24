學生辦「丟松果大賽」！有人扔到脫臼、打破測速器　校方：已停辦

▲中央大學生自行舉辦丟松果測時速大賽，有人丟破測速器，甚至脫臼。（圖／翻攝自臉書，下同）



記者黃資真／桃園報導

國立中央大學以「松」為精神象徵，校園內也種有多棵松樹，甚至在2021正式啟用的大禮堂也以松果作為概念設計。不過，有學生日前在臉書發起「丟松果測時速大賽」，引發熱論，校方強調，請學生勿一時興起丟擲松果，導致測速器與人員受傷。

學生舉辦之「丟松果測時速大賽」，主旨在校園內裝設的測速器旁，將隨地可見的松果持手丟擲，PO文比較誰丟的最快，該活動頁面至今已有不少人參與，甚至有人丟出時速94公里的紀錄，但也有人手滑，誤將測速器打破，還有學生表示自己丟到脫臼。

對此，中央大學校安中心宣導，近期同學於社群軟體發起丟松果測速大賽，活動影響校內人員行走、車輛行車安全以及夜間校內師生休憩的安寧，甚至造成同學肩膀脫臼和測速器損壞等情事。再次提醒切勿因一時興起於測速器旁投擲松果造成人員受傷，進而衍生車輛、測速器損壞賠償問題，也將加強巡視。

活動發起人PO文表示，競賽狀況日趨激烈，已導致多項校內裝置毀損，教官室目前反應有多位選手之競賽時間對公共安寧造成打擾，經過協商後，「大專松總目前決定結束此競賽，主辦人在此深表遺憾，向校方及諸位同學致上最高的歉意」、「今日松果，明日中大」。