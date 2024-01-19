日本探測器SLIM今晚11時將「登陸月球」　搶當全球第5個登月國家

▲日本開發的月球登陸器「SLIM」預想登陸過程（約影片1:18:56處）。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張寧倢／編譯

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）開發的小型月球登陸演示機「SLIM」（Smart Lander for Investigating Moon，又譯智慧型月球著陸探測器），將於日本時間20日0時左右（台灣時間19日23時）挑戰日本首次登月任務。若任務成功，日本將是繼前蘇聯、美國、中國與印度後，第5個完成登月壯舉的國家。

▲「SLIM」預計2024年1月20日0時進行月球登陸。（圖／翻攝自YouTube／@JAXA-HQ）

據每日新聞社報導，「SLIM」2023年9月乘著H2A47號火箭在鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，同年12月25日進入繞月軌道，2024年1月15日進入著陸準備，自日本時間今（19日）晚10時40分左右起，「SLIM」將下降至月球上空15公里的高度，並於20日0時開始下降，預計約20分鐘後降落月球表面。

▲「SLIM」2023年9月隨H2A47號火箭發射升空。（圖／翻攝自YouTube／@JAXA-HQ）

報導指出，本次登月任務的目標是精準著陸，預定著陸地點是在月球的東側、位於月球赤道以南一個直徑300公尺隕石坑「SHIOLI」附近的傾斜地，這次日本有望將過去數公里、甚至數十公里的誤差，大幅縮小至100公尺以內的準確度。

報導提及，雖然月球表面的重力約是地球的6分之1，但著陸的難度很高，一旦開始下降就無法中途折返，是所謂的一招定勝負（一発勝負）。最剛開始下降時，著陸器速度約為每秒1.8公里（約時速6400公里），目標鎖定在800公里外的一個半徑約100公尺的圓圈範圍內。

▲日本開發的小型月球著陸探測器「SLIM」。（圖／翻攝自YouTube／@JAXA-HQ）

JAXA的登月計畫負責人坂井真一郎比喻，這就像是一架飛機以好幾倍的速度飛越北海道新千歲機場上空，並且須在20分鐘後降落兵庫縣的阪神甲子園球場一樣。日本從2000年開始發展登月計畫，坂井真一郎說，「我們已經盡了全力，這20分鐘是我們花了20年時間開發的最後考驗，我強烈希望無論如何一定要成功。」

▼「SLIM」登陸月球任務將進行網路直播。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。