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社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄2機車互撞！騎士落跑竟墜落蓮池潭　一度昏迷送醫搶救

▲▼2車碰撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲余姓男子與傅姓女子於巷口發生碰撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市左營區29日上午發生一起離奇事故，2部機車於巷口發生碰撞，員警獲報抵達現場時，發現其中一名余姓男騎士疑似肇逃，員警於四周尋找時，又聽到有人掉落附近的蓮池潭，經消防隊打撈救起時意識不清，不過這時驚覺，落水男子竟就是車禍肇逃的余姓男騎士，而余男恢復意識後，對於事故發生前後表示已沒有印象。

這起事故發生在29日上午7點46分，左營分局獲報，左營新路發生一起交通事故，2部機車於左營新路82巷巷口發生碰撞，導致2名騎士摔車受傷。

▲▼2車碰撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲員警於現場找不到肇事的余姓男子。（圖／記者吳世龍翻攝）

救護人員趕抵現場時，發現有2部機車橫躺在地，不過現場只有1名受傷的傅姓女騎士，全身多處擦傷，救護人員先將她送往醫院就醫。

而員警到場時，找不到另一方肇事的騎士，懷疑有肇逃可能，因此調閱監視器並於四周尋找，沒想到不久後，於事故現場步行約2分鐘處，聽聞到有人落水，經消防隊打撈將落水的男子救起後，這才發現，落水者就是稍早發生車禍的余姓男騎士。

▲余姓男子掉落蓮池潭。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲警方於現場尋找余姓男子時，聽聞有人掉落蓮池潭。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼余男在車禍路口旁的蓮池潭落水。（圖／翻攝自Google地圖）

▲余男在車禍路口旁的蓮池潭落水。（圖／翻攝自Google地圖）

余男被救起時意識模糊，經送醫搶救後已恢復意識，目前觀察中。對於員警詢問事故前後發生狀況，他表示完全沒有印象。

警方調查，當時55歲余姓男子騎乘機車沿左營新路82巷東向西行駛，於巷口撞上沿左營新路南向北行駛的36歲傅姓女騎士。詳細肇事、落水原因仍需進一步調查釐清。

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