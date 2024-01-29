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路邊攤「小碗陽春麵賣60」　高雄哥超衝擊：乖乖學做飯

▲乾麵,湯麵。（圖／記者曹悅華攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曹悅華攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在物價齊漲，外食族格外有感。高雄一名網友透露，之前在一間路邊攤，想點陽春麵省錢，結果曾經的平民美食，如今小碗份量就要60元，讓他備受衝擊，決定乖乖學習做飯，同時也不禁感慨「物價跟時間一樣，永遠都回不去了。」

網友在PTT發文提到，先前外出用餐，想說省點錢，就找個麵攤想隨便點碗陽春麵；然而，當他看完價目表後，毅然決然轉向一旁的超商，「一碗小碗陽春麵要60元，大碗65元，蛋炒飯一份是70元，曾經我以為最親民的平民美食，在現在物價、原物料飛漲的年代，價錢已經都不親切了。」

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他直言，高雄的一間普通麵攤都這樣了，更遑論台北或那些有裝潢的店面，「不過大環境如此，只能接受，就算抱怨也沒用。」

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

原PO忍不住感嘆，「以前外食便宜，所以我肚子餓了，即使有時間，家裡也有食材，我都懶得自己去煮，更懶得去學，一來不用備料，不用煮得一身汗，還有吃完也不用洗碗筷、清潔廚房；但現在物價貴，別說點外送了，就算附近的店有在營業，我也寧願自己煮。人真不可思議，以前我媽怎樣說破嘴，我都聽不進去，現在沒人念我，也不用人家勸，就自己乖乖學做東西。」

對此，鄉民紛紛回應，「我讀小學時陽春麵才10元」、「薪水跟不上物價漲幅才有感啊」、「我跟你一樣，不過煮東西不難，麻煩的是備料以及洗碗，這兩樣佔據煮飯很多時間且煩，尤其是每天都自己煮的時候更明顯」、「人數不多的話自己煮反而比較貴耶」、「那天吃了一碗滷肉飯70，還很難吃」、「吃水煮蛋豆腐味噌湯就好」。

另外，也有不少人質疑，「小七更貴，你還敢去？」「台北小店面的陽春麵也沒這個價錢，60有人吃嗎？」「你在反串？超商有比較便宜？」「哪家店那麼黑」。

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