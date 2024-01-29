父母相繼離世！姑丈邀他「回家過年」：我們就是你家人...全場暖哭

▲姑丈邀請原PO「回家」過年，讓他相當感動。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

農曆春節將至，大家都準備回家團圓。不過就有一名網友表示，今年父母都不在了，也是第一次沒有他們陪伴的年，但是姑丈一家人卻要他回家過年，並說「姑姑姑丈就是你的家人」，讓他感動得崩潰大哭。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文表示，父母已相繼離世，今年也是他第一次沒有父母陪伴的年，母親出殯第37天，而父親則是在睡夢中離世，只剩下沒有兄弟姊妹的他。

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沒想到姑丈就傳了訊息給原PO，表示「你父母不在了，就只剩姑姑一個親人。從此以後，姑姑姑丈就是你的家人」，並且暖心地邀請他過去過年，最後也補上一句「過年你就回家來知道嗎？」讓他不禁崩潰大哭，「也不知道怎麼回覆，真的只想哭」。

文章曝光後，網友也紛紛安慰原PO，也大讚姑丈的慷慨，「姑丈人真溫暖，年節可以去走走，也好！」「很溫暖的姑丈，新年快樂喔」、「回去吃飯吧！」「不要不好意思拒絕，就回家去團聚」、「溫暖的姑丈」、「有這種姑姑，姑丈真的很幸運！所以你不是一個人喔！還有愛你的親人」。

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