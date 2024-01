美持續援烏至關重要！　北約：基輔被斷流「恐增加中國侵台風險」

▲史托騰柏格認為美國斷掉援烏資金將讓台灣陷入危險。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)28日出訪美國,以說服美國國會繼續為烏克蘭提供對抗俄羅斯的援助資金,因為美國持續援烏將成為對中國的關鍵威懾資訊。

綜合外媒報導,有鑑於共和黨議員認為美國在援烏上已貢獻太多,因此他們現在越來越不願意繼續繼續支持烏克蘭,導致拜登政府610億美元的「烏克蘭安全援助計畫」在國會卡關。

為了說服華府繼續為烏克蘭提供援助,史托騰柏格28日展開了訪美之旅,試圖遊說美國國會持續援烏。他在接受福斯新聞採訪時表示,美國必須持續為烏克蘭提供支持,「我們必需意識到,北京正在密切關注烏克蘭的形勢,觀察西方對烏克蘭的強大支持是否正在逐漸消失。」

