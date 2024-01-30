　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍遇襲3死　拜登反擊「3方案」曝光！伊朗恐毀掉他連任之路

▲▼拜登。（圖／CFP）

▲美軍駐約旦基地遇襲，自去年10月初以來首次有美軍人員喪命，美國總統拜登揚言報復。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

以色列與哈瑪斯衝突爆發，伊朗支持的武裝團體自去年10月7日以來，也在中東地區對美軍發動超過170次攻擊，美軍駐約旦軍事基地28日首次有3名人員遇襲死亡，美國總統拜登揚言反擊。對此BBC就分析了美國可能採取的3種方案，但若拜登選擇直接打擊伊朗，全球經濟受衝擊的後果可能導致他競選連任失利。

根據BBC報導，拜登總統誓言對美國駐約旦軍事基地發生的致命襲擊做出強烈回應，但美國必須在強化威懾與衝突升級之間找到適當的平衡點。美國已有許多「現成的」軍事選項，美國國防部會根據中央情報局（CIA）與國家安全局（NSA）的情報草擬應對方案後，提交至白宮國家安全會議與政策制定者，最終由總統簽署通過。

方案一：打擊伊朗支持或結盟的武裝基地和指揮官

BBC表示，伊拉克和敘利亞各地有大量伊朗支持的民兵組織基地、軍火庫與訓練站，這些民兵由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）精銳部隊聖城軍（Quds Force）提供訓練、裝備與資金，但不一定由聖城軍指揮。美國清楚掌握這些民兵的位置，可以輕鬆對這些基地進行更多精準飛彈空襲，這是最顯而易見、也是過去曾使用過的方案。

不過迄今美國使用此方法，仍未能阻止民兵，自10月7日以來武裝團體已經對中東地區美軍基地發動170多次襲擊。諷刺的是，其中一些組織先前曾與美國站在同一陣線，打擊共同敵人伊斯蘭國（IS）。

▲▼ 美英聯手打擊葉門反抗軍青年運動軍事目標。（圖／路透）

▲美英軍方聯手打擊葉門反抗軍青年運動軍事目標。（圖／路透）

方案二：針對伊朗打擊

BBC認為，美國報復行動的選項有可能包含打擊伊朗主權領土上的目標，不過這將會導致情況大規模升級，雖然不是完全難以想像，但可能性極低。因為美國與伊朗都不想捲入全面性的戰爭，且雙方都曾明確指出這點。

若美國攻擊伊朗基地或設施，伊朗很可能試圖關閉波斯灣的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），由於全球20%原油與天然氣都從這裡通過，將嚴重衝擊世界經濟，且絕對會破壞拜登在11月大選中連任的希望。

美國還有另一種選擇是打擊伊朗伊斯蘭革命衛隊在伊拉克或敘利亞的高級指揮官，此前也有過先例。最引人注目的是4年前，美國前總統川普下令實施無人機襲擊，造成聖城軍重要指揮官蘇雷曼尼（Qassim Suleimani）2020年在巴格達被擊斃。但這也有可能被視為事態升級，很可能引發伊朗的危險回應。

▲▼ 美國總統拜登（右）與前總統川普（左）。（圖／CFP）

▲美國正值重要的選舉年，部分政界人士認為此時不應該升高區域風險。圖為美國總統拜登（右）與前總統川普（左）。（圖／CFP）

方案三：不予回應

美國一部分建制派人士認為，有鑒於中東目前的緊張局勢，華府現在打擊伊朗對於美國的利益是不負責任的，尤其是今年又面臨著大選。另外，美國國防部轄下負責中東事務的美國中央司令部（CENTCOM）已經正在全力打擊青年運動（Houthis，又譯胡塞武裝）在紅海的攻擊行為，並聽取區域盟友的請求，避免引發更廣泛的中東衝突。

反對這種觀點的人士則認為，美國威懾政策如今已經無法奏效，若美國不願意對襲擊美軍基地做出強烈回擊，只會鼓舞對方加大攻擊程度。在這之中的關鍵因素是「時間」，有人認為從長遠來看，美國沒必要、也不值得實施急遽升高的軍事反應，因為只要以色列結束攻擊加薩，緊張局勢很可能就會緩和，且華府也有一派人士大聲疾呼美國應該逐漸減少在中東的軍事存在。

►美軍基地遭襲奪3命　美官員：敵機尾隨美軍無人機「系統無法辨識」

►加薩戰爭首次美軍遇襲3死　拜登揚言報復「反擊力度」受關注

►美軍約旦基地遇襲3死　美防長矢言「採取一切必要行動」

ET快訊
艾融跳舞穿太低胸！　下滑急拉認：我分心了
藍祭黨紀禁跑票　不分區投錯開除黨籍、區域停權3年
老闆夫妻掏空公司近億元！　2332萬流私人口袋
明揚大火原因曝！倉庫放3噸過氧化物「超標30倍」　蓄熱爆炸延
幫爸戒檳榔！女大生家門貼「警告海報」：他再吃會被女兒打
快訊／網紅二度道歉　家樂福最新回應
快訊／逆轉！　林彥君尪遭起訴
他住連棟透天超崩潰「為何不留縫隙？」　內行曝：怕台灣人陋習
家長跪求「紙本繼續發行」　巧連智回應了
吳宗憲上《夜夜秀》氣場贏主持人　賀瓏、Albee變小弟！網曝
限時8天！國泰航空「機票買1送1」　即起開搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日琵琶湖「遊艇翻覆」！3男穿救生衣漂海面整晚　打撈確認死亡

新婚13天就失蹤！女被發現陳屍休旅車後座　埋在「一堆衣服下」

世界正走向三戰？專家：當前情勢比1914、1939危險

美伊開戰？分析：美軍遇襲3死「踩到拜登紅線」　將採更強烈回應

日本國中操場突傳惡臭！22學生「喉嚨刺痛、眼睛痛」　10人送醫

以色列控聯合國190名員工「曾是哈瑪斯成員」　老師、社工參與襲擊

南韓變態軍人！性侵國小女童「逼看色情片」寫心得：我們彼此相愛

美軍遇襲3死　拜登反擊「3方案」曝光！伊朗恐毀掉他連任之路

波音再出包！飛機飛到一半「擋風玻璃裂開」　緊急改降其他機場

快訊／北韓隔2天又射！　朝黃海發射多枚巡弋飛彈

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

日琵琶湖「遊艇翻覆」！3男穿救生衣漂海面整晚　打撈確認死亡

新婚13天就失蹤！女被發現陳屍休旅車後座　埋在「一堆衣服下」

世界正走向三戰？專家：當前情勢比1914、1939危險

美伊開戰？分析：美軍遇襲3死「踩到拜登紅線」　將採更強烈回應

日本國中操場突傳惡臭！22學生「喉嚨刺痛、眼睛痛」　10人送醫

以色列控聯合國190名員工「曾是哈瑪斯成員」　老師、社工參與襲擊

南韓變態軍人！性侵國小女童「逼看色情片」寫心得：我們彼此相愛

美軍遇襲3死　拜登反擊「3方案」曝光！伊朗恐毀掉他連任之路

波音再出包！飛機飛到一半「擋風玻璃裂開」　緊急改降其他機場

快訊／北韓隔2天又射！　朝黃海發射多枚巡弋飛彈

台灣世界展望會「紅包傳愛」　農曆年前送愛屏東溫暖偏鄉學子

陳喬恩被冷凍1年「內幕隔N年他全說了」！ 孫德榮：跟吳宗憲有關

嘉義中埔分局校園安全教學活動　宣導識詐及交通安全

護理獎勵不一致！區域醫院怒「至少10%人力流失」社區醫療恐崩壞

利用勞動部僱用獎助津貼　朴子就業服務中心助身障者成功就業

房價所得比高=房價不合理？　資深房仲搖頭：市場don't lie

可愛爆擊！麥當勞「LINE免費貼圖」來了　奶昔大哥、漢堡神偷超Q

日琵琶湖「遊艇翻覆」！3男穿救生衣漂海面整晚　打撈確認死亡

超商限定！史努比最新「14款限量周邊」來了　史努比變身超萌機長

富邦悍將新口號「Go Stronger夠悍」　領隊要大家謹言慎行

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

國際熱門新聞

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

全球「最佳城市」　台北擊敗大阪、香港

鋼琴家又出招　新貼紙回敬中國遊客

葉門叛軍劫貨輪給觀光　付錢就能看

逃亡49年！日本通緝犯桐島聰　癌末病死

經濟學人：香港變得中國化　愈來愈不像國際城市

日本大學生上課煮火鍋　教授：很開心

名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊　2女潑灑不明液體

凱特王妃手術　肯辛頓宮：已返家休養

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

即／北韓隔2天又射多枚巡弋飛彈

普丁參選俄總統　100％將再執政6年

更多熱門

相關新聞

波音再出包！飛機飛到一半「擋風玻璃裂開」

波音再出包！飛機飛到一半「擋風玻璃裂開」

美國聯合航空一架原定從拉斯維加斯飛往華盛頓杜勒斯機場的班機在起飛後出現擋風玻璃破裂的情況，因此緊急改降落於丹佛國際機場。當時機上共有166名乘客與7名機組人員，乘客在飛機安全降落改搭其他班機前往目的地。

美軍基地遭襲奪3命　系統未辨識出敵機

美軍基地遭襲奪3命　系統未辨識出敵機

尋求泰勒絲支持　拜登團隊提登台《時代巡迴演唱會》

尋求泰勒絲支持　拜登團隊提登台《時代巡迴演唱會》

菲駐美大使：3月擬在馬尼拉舉行外交國防2+2對話

菲駐美大使：3月擬在馬尼拉舉行外交國防2+2對話

美軍約旦基地遇襲3死　美防長矢言「採取一切必要行動」

美軍約旦基地遇襲3死　美防長矢言「採取一切必要行動」

關鍵字：

美國拜登美軍遇襲中東局勢中東緊張伊朗青年運動紅海伊斯蘭革命衛隊

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

黃仁勳聚餐照曝光！林百里、張忠謀伉儷現身　億級老闆齊聚

快訊／行政院發錢了！　49萬戶年前可領到3萬房貸支持金

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

納豆「雙B車牌示愛女友」！

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面