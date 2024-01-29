科技業工作「年終獎金領6000」　輪班哥傻爆眼！內行揪關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆春節將至，許多公司會在年前發放年終獎金，慰勞員工這一年來的辛苦。一名網友自稱，在某間科技公司當作業員，結果年終獎金只領到6000元。對此，一票網友笑虧，「功德台灣」，不過也有內行揪出關鍵，直言不少公司未滿1年還不發呢！

網友在PTT發文表示，「去年農曆年後進某科技公司當輪班作業員，這幾天我銀行戶頭有一筆從公司匯的錢入帳，然後去查了一下，發現這筆錢叫作年終獎金，但金額讓我又有點困惑。」

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從網銀明細中可見，原PO領到了6000元，而備註中也寫明是「年終獎金」，傻眼的他不禁問道，「年終獎金長這樣是正常的嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，鄉民紛紛回應，「今年沒賺錢，共體時艱」、「景氣最好，台股都萬八了，一定是你不努力」、「看看老闆新車！正常啊」、「笑死...激怒獎金」、「可以擺爛離職了」、「我以為我三個月都夠慘了」、「不錯啦！我同單位待滿13年，每年都0元呢」、「我去年的股利是它的2倍，給你參考」、「我領過一盒餅乾」。

不過，也有網友發現關鍵，就是原PO年資未滿1年，「可能是因為你還沒滿1年，被公司...嘿嘿嘿」、「有些公司沒有滿1年是不給的」、「不正常，一般是不給的」。