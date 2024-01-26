都沒收到尾牙通知！偷看訊息才知「辦在3天後」她驚：我變獎金隱形人

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

許多公司企業會在農曆年前舉辦尾牙活動，犒賞員工過去一年的辛勞。但一名女網友透露，一直沒收到公司尾牙的通知，原以為公司沒有舉辦，但最近看到給外務員工的邀請函，才發現幾天後就是尾牙活動，讓她當場傻眼，「彷彿變成獎金隱形人」。文章曝光，不少人建議「趕快去問啊！」

原PO在Dcard發文表示，最近看到很多人都在討論尾牙和年終的話題，她目前入職7個多月，基本上每天都在公司裡，可是都沒有收到尾牙通知，原以為公司沒有辦活動，但最近卻一直聽到會計部在討論尾牙的事情跟獎金，讓她覺得很奇怪。

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直到近日她偷看到公司要給其他外務員工的邀請函，才發現3天後就是尾牙了，可是公司算獎金也沒有算到她，忍不住抱怨「彷彿變成獎金隱形人」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



不少人看到後表示，「你就厚著臉皮去問會計部，說你看到某某同事有尾牙邀請函，但是你沒收到邀請函，是不是漏掉了？看他怎麼解釋」、「真的有可能是人資之類的漏掉喔！建議不要怕尷尬主動詢問」、「如果是派遣有可能被排除吧，反正問問看」、「你都入職超過半年了，獎金應該要算你的份（按比例給）。建議問，免得自己權益受損；而且有的公司是不吵不給糖吃，乖乖牌反而是最虧的」。

還有網友分享經驗，「剛入職一個月的實習生在此，我們公司主管都有叫我去參加尾牙欸，你肯定可以去！自己的權益自己爭取！」「我入職還沒3個月就被叫去參加尾牙了，還領到幾千元的獎金，你這公司也太不尊重人了」、「我入職3天都被邀了…真的去問一下吧」，但也有人說「我也是剛入職一個月，聽到他們在討論尾牙，我還暗自竊喜還好沒叫我去，我不想跟他們吃飯哈哈哈」。