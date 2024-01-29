快訊／踩到文明底線！　民進黨轟王志安「以政治化掩飾自身卑劣」

▲民進黨發言人吳崢。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國媒體人王志安日前在網路節目《賀瓏夜夜秀》發言引發歧視身障者爭議，當時與王同台並大笑的主持人賀瓏昨（28）透過新一集節目致歉。對此，民進黨發言人吳崢今（29）受訪回應，王志安的發言和動作踩到了文明社會容忍的底線，王在「道歉」直播中企圖以政治化掩飾自己歧視身障者的卑劣，令人感到遺憾；至於賀瓏發言內容被稱是「高級酸」，吳說，期待節目一起協助澄清惡意攻擊的言論。

吳崢今天上午接受媒體聯訪表示，王志安先生在媒體平台上發表歧視身心障礙者的言論，這些言論和模仿的動作，已經踩到了文明社會容忍的底線，所以民進黨在此表達譴責，也期待節目方作為一個公眾平台，可以負起媒體的責任，一起協助對抗、澄清這樣惡意攻擊的言論。

吳崢表示，雖然王志安已於日前透過直播公開道歉，但內容中仍企圖以政治化掩飾自己歧視身障者的卑劣，實在令人感到遺憾，台灣是善良的社會，民進黨持續推動歧視零容忍，沒有任何政治考量，請有心人士不必再企圖轉移焦點。

吳崢指出，陳俊翰律師個人的學經歷，是一位在人權法制領域具有聲望、獲得政黨提名不分區的專業人士，如果連陳俊翰都會因為身體障礙遭受不必要的傷害，那麼弱勢族群在日常生活中，又會遭什麼樣的對待？

吳崢表示，民進黨會持續努力為弱勢族群發聲、也期待社會每一個人都共同維護每個人的尊嚴與平權，使障礙者的平權之路能夠持續在社會上推動。

吳崢補充，民進黨堅持「歧視零容忍」的態度，此事件本質在於，王志安先生在節目上的相關言論與模仿動作，事實上已屬歧視身障者，踩到這條文明社會所不能容忍的底線。民進黨譴責王志安先生，並期待節目方負起公眾平台的責任，共同協助澄清、對抗這樣的惡意言論。