今起漸回溫轉晴！小年夜前夕「迎戰冷氣團或寒流」　可能冷到春節

▲今日天氣逐漸回暖，西部多數地區可見陽光。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日各地氣溫回升，北部高溫可達21度，不過中部以北、東部仍可能有局部降雨，明日到周四天氣穩定，全台暖熱，周五、六微弱東北季風影響，北部高溫略降，周日又回溫。下周三也就是小年夜的前一天將有明顯冷空氣南下，強度至少可達冷氣團，有機會挑戰寒流，可能將影響春節連假。

氣象署預報員李孟軒表示，今日冷空氣減弱，各地氣溫回升，北部21度、中南部24到25度。華南一帶水氣偏多，今日中部以北、東部有局部降雨，入夜後西部降雨緩和，剩下迎風面東部、東南部水氣較多，雨勢比較明顯。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

李孟軒表示，周二到周四天氣暖熱，白天北部26度、中南部29到30度，但各地早晚約16度，要注意日夜溫差大。天氣穩定，周二東部、北部山區有局部降雨，周三、四東部降雨更少，各地多雲到晴。

李孟軒表示，周五、六東北季風南下，北部高溫下降至21度，桃園以北、東部水氣增加，有局部降雨，周日東北季風減弱，北部氣溫回升。另周二到周四馬祖及西部、周五馬祖要留意低雲或霧。

李孟軒表示，下周一台灣北方有鋒面形成，並逐漸接近，帶來降雨，鋒面通過後較強冷空氣跟著南下，預估下周三開始影響，預計冷空氣強度可達冷氣團，甚至可能挑戰寒流，由於時間仍久，預報不確定性較大，還需繼續觀察。