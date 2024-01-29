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迎農曆年！桃園藝文活動結合警方宣導　送春聯＋品嚐異國美食

▲迎農曆年！桃園藝文活動結合警方宣導

▲桃園市藝術人文發展協會，迎接農曆年到來舉辦「2024歡慶龍年新春揮毫」活動。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

長年致力於桃園藝術推展的「桃園市藝術人文發展協會」，迎接農曆年到來，28日在桃園新住民文化會館前廣場，舉辦「2024歡慶龍年新春揮毫」活動。理事長陳淑秋表示，現場特別邀請多位書法家到場寫春聯，其中還有越南書法家武玉賢以越南文書寫的春聯，以及越配權益促進會姐妹帶來的歌舞表演、新住民風味料理品嚐等活動。

▲迎農曆年！桃園藝文活動結合警方宣導

▲桃園市藝術人文發展協會舉辦「2024歡慶龍年新春揮毫」活動。▼越南書法家武玉賢老師以越南文書寫春聯。（圖／協會提供）

▲迎農曆年！桃園藝文活動結合警方宣導

緊鄰新住民文化會館旁的武陵派出所員警，也把握機會，結合113年加強重要節日安全維護、預防犯罪及交通安全宣導活動，員警在場與民眾互動。武陵所員警表示，本次專案自2月1日起至2月15日止共15天，三大工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，藉由加強各項勤務作為，包含加強金融機構安全維護、各風景區、傳統市場、百貨、大賣場、交流道、火車站、宮廟等易湧現人車潮地點執行交通管制疏導。

▲迎農曆年！桃園藝文活動結合警方宣導

▲桃園警分局宣導預防犯罪及交通安全。（圖／協會提供）

另外，也針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、車輛不停讓行人、非號誌化路口未依規定停讓等重點交通違規項目來加強取締告發，進行宣導目的即是要讓民眾安心及快快樂樂過個農曆新年。

▲迎農曆年！桃園藝文活動結合警方宣導

▲桃園市藝術人文發展協會創會長詹美華偕同夫婿(右二、一)出席活動。（圖／協會提供）

成立於2014年的「桃園市藝術人文發展協會」，工作推廣包含贊助原創藝文家、推廣藝文活動、辦理藝文教育、提升大家對藝文的興趣與素養，特別是對藝文弱勢學生的關懷與能力的提升等重點，協會宗旨是希望可以讓藝文生活化，生活中處處有藝文。

▲迎農曆年！桃園藝文活動結合警方宣導

▲越配權益促進會創會長馮玉英(左三)力挺桃園藝文活動推展。（圖／協會提供）

包括：立法委員萬美玲、桃園市藝術人文發展協會創會長詹美華、越配權益促進會創會長馮玉英、越配權益促進會理事長潘昀樂、越南書法家武玉賢老師等人士出席活動。

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關鍵字：

桃園藝術人文發展協會新春揮毫

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