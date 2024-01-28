　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓修憲爭端！馬可仕、杜特蒂家族裂痕加深　支持者分頭集會

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）30日正式宣誓就職。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及前總統杜特蒂的支持者今天分頭舉行集會，雙方修憲立場相左，凸顯這兩大政治家族之間日益加深的裂痕。

法新社報導，小馬可仕在搭檔杜特蒂之女薩拉（Sara Duterte）的幫助下勝選，如今過了近2年，他們所謂的「團結團隊」已經破裂。

隨著這2個家族試圖在明年期中選舉及2028年總統大選之前提升各自的支持基礎並取得關鍵職位，雙方關係已經惡化。外界普遍預期現任副總統薩拉將在2028年角逐總統大位。

雙方最新分歧在於對修憲的立場不同，小馬可仕支持修改1987年版憲法的運動，為的是允許更多外國投資；但杜特蒂父女都公開反對修憲。這部現行憲法是在小馬可仕的獨裁者父親、前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos）被推翻後制定。

批評人士警告，推動修憲可能會為小馬可仕獲得另一個6年總統任期鋪路。目前菲律賓憲法禁止總統連任。

這也可能會讓小馬可仕與薩拉發生衝突。

▲▼杜特蒂與女兒薩拉。（圖／路透社）

▲杜特蒂與女兒薩拉。（圖／路透社）

菲前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最近受訪說：「我們的憲法沒問題...為什麼我們要讓自己頭疼，我們都知道，這是為了想繼續掌權。」

小馬可仕已表示，包括公職人員任期限制在內的憲法政治條文，應該以後再處理。

小馬可仕今天預計在首都馬尼拉發起「新菲律賓」（Bagong Pilipinas）運動，目的是「引導國家走向變革和發展」。

同時，杜特蒂可望參加另一場在他南部大本營納卯市（Davao）舉行的集會。這場活動由反對修憲者主辦。

菲律賓左翼政黨「並肩黨」（Akbayan）將這些集會稱為「統治菁英之間的王朝之戰」，並不符合菲律賓一般民眾的利益。

這2場集會活動預計吸引數萬名支持者參加。

菲律賓大學政治學教授佛朗哥（Jean Franco）告訴法新社：「這將是最公開、最刻意的方式，讓人們知道團結團隊不再存在。」

ET快訊
蕾菈半年瘦12公斤　沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓修憲爭端！馬可仕、杜特蒂家族裂痕加深　支持者分頭集會

土耳其2蒙面槍手突襲！伊斯坦堡教堂1死　兇手在逃中

印度男遭殺害身分不明　警用AI「讓他復活」破案抓4嫌

快訊／名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊！2女潑液體原因曝光

女子零下5度「受困纜車」懸半空中　悲喊15小時無人發現

吃400元餐點霸氣給「9萬小費」　男子反悔想拿回…下場慘了

流浪牛暴走　印度75歲老人散步遭「牛角刺穿」肚破慘死

英鋼琴家又出招了！　秀出新貼紙回敬中國遊客

日男「身中數刀」陳屍神戶市公園！警：不排除他殺

日媒：中國在東海防空識別區邊界　常態部署艦艇

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

苗栗男抵押土地借290萬　當舖老闆報警！抓16歲車手

Toyz坦言沒出事「還是那樣」　不在意三審結果：想回饋給我舞台的台灣

18m黃色小鴨睽違10年回高雄　驚喜「攜伴來台」4萬人迎入港

台南路上見「超長巨物」　長度超過30M ！ 民眾看傻

菲律賓修憲爭端！馬可仕、杜特蒂家族裂痕加深　支持者分頭集會

土耳其2蒙面槍手突襲！伊斯坦堡教堂1死　兇手在逃中

印度男遭殺害身分不明　警用AI「讓他復活」破案抓4嫌

快訊／名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊！2女潑液體原因曝光

女子零下5度「受困纜車」懸半空中　悲喊15小時無人發現

吃400元餐點霸氣給「9萬小費」　男子反悔想拿回…下場慘了

流浪牛暴走　印度75歲老人散步遭「牛角刺穿」肚破慘死

英鋼琴家又出招了！　秀出新貼紙回敬中國遊客

日男「身中數刀」陳屍神戶市公園！警：不排除他殺

日媒：中國在東海防空識別區邊界　常態部署艦艇

18歲重機女騎士墜入山區邊坡！　台南消防追Google定位救人

《間諜家家酒》台語安妮亞呵笑登場　老師「開學就想被電」超道地

韓網熱門／NewJeans宿舍超高級！「面對整片漢江」5成員各一間

5大壽險金控2024盈餘分配大盤點　敲碗「發紅包」關鍵

湖人變爭冠強權只要兩步驟？　美媒：耐心等羅瑞＋交易公牛兩主將

年輕人最愛　沙巴假期享樂式旅行

非玩仙本那的6個理由！

沙巴小馬爾地夫　就在仙本那！

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊　2女潑灑不明液體

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

她生孩子躺醫院　丈夫當晚和閨蜜肉體交纏

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

父逼女獻初夜　她被硬上問母：為何拋棄我

菲修憲爭議　馬可仕、杜特蒂家族裂痕加深

日本飛機衝出跑道　畫面曝光

中國在東海防空識別區邊界　常態部署艦艇

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

鋼琴家又出招　新貼紙回敬中國遊客

男遭殺害難辨認　警用AI「讓他復活」破案

土耳其2蒙面槍手突襲！伊斯坦堡教堂1死

更多熱門

相關新聞

人妻繼承千萬遺產「神秘失蹤」

人妻繼承千萬遺產「神秘失蹤」

泰國人妻奧拉泰（Orathai）在第一任丈夫過世後，繼承遺產高達1300萬泰銖（約新台幣1142萬元），之後又與另一名瑞士籍男士再婚，卻於本月稍早神秘失蹤。離奇的是，一名親戚突然自稱被她的靈魂「附身」了，宣稱遺體就在某處池塘裡，還不斷表示「很冷、很痛苦」。

父逼女獻初夜　她被硬上問母：為何拋棄我

父逼女獻初夜　她被硬上問母：為何拋棄我

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

已婚男到泰國當教授「偷娶女學生」！一夫多妻

已婚男到泰國當教授「偷娶女學生」！一夫多妻

她驚覺12年前就跟尪同框　竟鬆口氣

她驚覺12年前就跟尪同框　竟鬆口氣

關鍵字：

菲律賓東南亞要聞修憲杜特蒂小馬可仕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

唐立淇什麼時候被唐綺陽取代了？

長榮機師最高加薪13.5K　春節不罷工了

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

謝京穎❤Energy書偉「文定穿超辣」

網紅大鬧超市　道歉後竟喊：別斷章取義

傳裕隆將代理中國比亞迪、奇瑞汽車　公司澄清：並非事實

20歲女暈倒無心跳　5天前「腹瀉」竟是徵兆

謝京穎文定「深V露半球」見公婆　循傳統古禮金飾戴全身

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面