泰人妻繼承千萬遺產「神秘失蹤」　親戚驚稱被她附身：我好冷

記者吳美依／綜合報導

泰國人妻奧拉泰（Orathai）在第一任丈夫過世後，繼承遺產高達1300萬泰銖（約新台幣1142萬元），之後又與另一名瑞士籍男士再婚，卻於本月稍早神秘失蹤。離奇的是，一名親戚突然自稱被她的靈魂「附身」了，宣稱遺體就在某處池塘裡，還不斷表示「很冷、很痛苦」。

MGR、Thaiger、Khaosod等外媒引述失蹤者妹妹說法報導，奧拉泰的第一任丈夫於2021年去世後，留下了一大筆錢，她繼承遺產後，又與一名瑞士籍男子結婚，並且搬至呵叻府定居，卻在1月8日與現任丈夫吵架後失蹤，只在住家2公里外找到機車，無緣無故被拋棄在路邊。

家屬表示，46歲的奧拉塔無業又愛賭博，利用遺產購買汽車與農地等，甚至還有借錢給別人，財務狀況令人擔憂，但是她不會無故神隱那麼久，而且手錶、衣物、提款卡甚至身分證都還留在家中。

เมียฝรั่งหายปริศนา #9ข่าวค่ำ | เปิดไทม์ไลน์สาวโคราช เมียฝรั่งหายตัวปริศนา หลังได้เงินมรดกจากสามีเก่าชาวสวิส 13 ล้านบาท แล้วแต่งงานกับชายชาวสวิสอีกคน ซึ่งสามีใหม่ยอมรับก่อนภรรยาหายตัวไป มีปากเสียงกันรุนแรง ด้านลูกสาวเชื่อแม่เสียชีวิตแล้ว ญาติจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทาง สูบน้ำออกจากบ่อ หวังพบร่าง 由 สำนักข่าวไทย 發佈於 2024年1月27日 星期六

令人不寒而慄的是，1月26日，一名年輕的家族親戚突然宣稱被奧拉泰「附身」，她堅稱奧拉泰已經遇害，遺體被裝入黑色塑膠袋後，扔進一處池塘，而且現在「很冷、很痛苦」。

搜救單位前往指定地點查找，甚至出動抽水設備，把池塘水給抽乾了，卻仍一無所獲。不過，家屬不願放棄一絲希望，仍在持續搜索奧拉泰的下落。至於奧拉泰的現任丈夫則是堅稱，他真的不知道妻子下落，也很希望盡快找到人。他已經被警方傳喚調查。