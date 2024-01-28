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狼父逼女「獻初夜」報養育之恩！　她被硬上淚問母：為什麼拋棄我

▲被害少女表示，父親是因為性侵事跡敗露，才會動手家暴。（圖／翻攝自中國報）

▲被害少女表示，父親是因為性侵事跡敗露，才會動手家暴。（圖／翻攝自中國報）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名17歲少女日前因被醉酒父親暴打入院，而揭發狼父曾猥褻、性侵她的事蹟。如今，得知女兒遭遇的母親來到醫院探病，卻遭女兒埋怨沒有盡到母親的責任，導致母親自責落淚，2人哭成一團。

綜合當地媒體報導，馬來西亞一名47歲男子日前酒後發瘋，突然使用椅子和燙衣板對17歲的女兒施暴，導致女兒遍體鱗傷，不得不逃出家門求救才得以存活，最後被送院治療並縫了12針。

事後，少女在接受調查時坦言，自己從小就多次遭父親家暴、猥褻，父親甚至還不止一次在女兒面前掏出生殖器，要求她將「第一次」交給他以「報答養育之恩」，卻遭女兒拒絕。

這名狼父多次恐嚇少女不果，直到2023年11月12日，他得知女兒結交男友後暴跳如雷，直接在家中性侵女兒。受害少女隨後將此事告訴男友與父親的同居女友，卻因被父親得知性侵事蹟敗露，而在今年1月23日再度暴打女兒，導致她重傷住院。

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲受害少女初見母親時，因對母親心生怨懟而不願與母親有肢體觸碰。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

受害少女的母親26日獲悉女兒住院的消息後，立即趕往醫院探望，不料卻在上前擁抱女兒時遭女兒推開。受害少女邊大喊「不要碰我」，邊質問母親為何拋棄她，還責怪母親沒有盡到為人母的責任，而母親也在聽聞女兒的遭遇後放聲大哭。

母親表示，自己從來沒有放棄孩子，「我只是因為忍受不了被家暴，所以才提出了離婚，可是前夫卻開出放棄3個小孩的撫養權的離婚條件，我當時別無選擇，我真的很想離開那個男人」。報導稱，少女得知母親的苦衷後，也拿起紙巾走向母親，2人抱在一起痛哭。

據悉，少女自入院後就一直失眠，也沒有胃口吃飯，因此父親的女友帶了6隻玩偶、玩具和一些繪本，讓少女解悶。目前少女會留院觀察2周，待情緒和健康都恢復穩定後，才會被安排入住庇護所，並轉到其他學校就讀。

警方指出，少女的父親除了家暴外，更有包含毒品在內等7項前科。而除了被害少女外，他與妻子還另外育有3名孩子，其中排行第三的女兒在2010年7月因遭父親家暴，頭部重擊死亡，當時小女孩才年僅5歲。

狼父得知「17歲女兒交男友」怒性侵！　14年前曾打死二女兒

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