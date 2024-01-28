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全台唯一不靠海！南投水里「明天送肉粽」生人勿近　送煞路線曝光

台灣民間習俗「送肉粽」，是怨氣最重的超渡方式。（示意圖／報系資料照）

▲台灣民間習俗「送肉粽」，是怨氣最重的超渡方式。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台灣民間習俗「送肉粽」，是怨氣最重的超渡方式，藉由這種儀式除煞，是為了避免亡者在同個地點抓交替，主要盛行於中部沿海地區。不過，全台唯一不靠海的南投近日也將舉辦送肉粽科儀，水里鄉上安社區27日公告，將於29日下午3時舉行送煞儀式，屆時會經過台21線上安至龍神橋路段，提醒民眾避開。

水里鄉上安社區昨發布公告，將於明天下午3時到4時30分舉辦送煞儀式，隊伍行經台21線上安至龍神橋路段，從鵲橋下方（三部路上）右轉水信路三段，出庄郡安橋上車，接著往水信路二段到龍神橋下，呼籲民眾非必要避免外出。相較以往為了避免造成他人不便，送肉粽多在晚間舉行，這次選在白天舉辦，引發討論。

對此，民俗專家廖大乙表示，「送煞」儀式主要作用在於安定民心，希望能讓不好的事告一段落，民眾如果有忌諱，最好是避開送煞隊伍，倘若因工作或其他原因必須經過送煞路段，可以攜帶雙頭尖尖的橄欖籽1顆或7片榕樹葉，裝在紅包袋內放在身上，並在回家進門前丟進垃圾桶，就可避邪防煞。

根據民間習俗，自殺者往生後，生前怨氣會累積成「煞氣」，且靈魂會在原地徘成為地縛靈，需要透過送煞儀式化解，否則可能導致其他人被「抓交替」；至於外界熟知的「送肉粽」則是中部沿海一帶的特殊習俗，又稱「喫麵線」等，皆在隱喻上吊者，雖也是送煞的一種，但以上吊亡魂為主，和一般自殺者不盡相同。

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