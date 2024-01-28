被怪獸爸媽盧到煩！陸大學創「官方家長群」　學生崩潰：被背叛了

▲中國大陸有越來越多大學設立官方的家長群組。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

在大眾印象裡，學生家長群組最高只到高中職，但中國大陸近年興起「大學官方」的學生家長群組風潮，令不少就讀大學只為遠離家鄉及父母的學生崩潰，也讓群組中擔任管理員的輔導人疲於回訊。多個輔導員均指出，儘管造就這波大學官方家長群的背後有時代因素，但不應讓群組取代正常的親子及親校溝通。

據《中國新聞周刊》報導，湖南某大學去年底傳出「大一生要有家長群」的消息點燃社群烽火，無數該校學子對本意為方便宣導事務的家長群組，表達「快炸了」甚至覺得「遭到學校背叛」。並有其他大學生留言「你們不孤單」。

許多學生指出，校方這策略讓他們有不被當獨立大人的被剝奪感，離開家鄉卻繼續遭雙親或家人監視，失去大學生最珍貴的自由和自主。上海財經大學大二生周可（化名）表示，校方2022年暑假創設家長群組不久，很快就感到「被父母和老師聯合制約」，家長想要的不是知道孩子在做什麼，而是小孩為何不做什麼。

▲學生認為家長群組剝奪了他們的自主性。（示意圖／Pixabay）

他表示，自己和許多人收到父母「你怎麼沒拿到獎學金」、「為什麼沒跟優秀的同學搞好關係」、「為什麼人家參加比賽你沒有」質問，直言爸媽們讓學校「讓家長知道學生學習情況」、「有什麼補助可以申請」的美意變調。

1名輔導員不諱言，自己和同事們總會收到大量奇葩要求，甚至不乏有家長提出相當於介入校務的「男女分班」、「變更保障名額」等提議。有30年輔導員經驗，在黑龍江某大學任職的林紅（化名）表示，這類家長很清楚他們要知道什麼，他自己工作時就像「AI問答機器人」在應付這些直升機家長（怪獸家長）。

▲輔導員認為家長組群反不利親子溝通。（示意圖／Pexels）

首都經貿大學金融學院輔導員雅潔（化名）表示，其實過去家長們就會自立門戶，來互相確認孩子在學校情況，但不論是私設還是官創，他都「不建議」創設家長群。雅潔指出，群組中最鮮明的家長，可分為孩子不在身邊出現分離焦慮、嚴父厲母繼續逼迫孩子成績2大類。

雅潔透露，95後和00後出生的學生的家長們，雖然比起更上一代受過更好教育，卻認為自己掌握孩子教育的話語權，或是想複製自己成功經驗，但這常導致揠苗助長。他認為，怪獸家長的出現間接導致官方群組誕生，輔導員成為校方「分責」一部分，但家長的比較及預期心態，反不利學生的發展、自主以及親子溝通，呼籲家長們應親自參與，而非介入與透過群組瞭解孩子的大學生活。

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