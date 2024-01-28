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社會 社會焦點 保障人權

今日最驚悚！新店休旅車左轉與機車相撞　騎士噴飛10米重摔翻滾

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區建國、民權路口，今天（28日）中午1時許發生一起機車與汽車擦撞車禍。當時騎乘機車的騎士，行經該路口時，對向駕駛休旅的的男子，正準備左轉，疑似未禮讓直行機車，導致機車撞上車頭，機車騎士噴飛約10公尺重摔，在地上連滾數圈後倒地不起，畫面相當驚悚，警消獲報抵達，立即將騎士送醫院治療。

▲休旅車轉彎未禮讓，直行機車迎面撞上車頭。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲騎機車的戴男，撞上休旅車後當場飛起。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，今天中午1時許，駕駛白色休旅車的53歲呂姓男子，沿著新店建國路左轉民權路，準備返家途中，對向騎機車的26歲戴姓男子，沿著建國路往復興路方向直行，當時該路口燈號正要轉換，呂男則快速將車左轉，被對向騎機車的戴男迎面撞上。

▲休旅車轉彎未禮讓，直行機車迎面撞上車頭。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲戴男在地上連滾數圈後，在6公尺外倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

直行的戴男撞上後彈飛空中約10公尺遠，重摔後又連滾數圈，呂男立即下車查看，並撥打119請求協助，警消將戴男送醫時，發現戴男蜘蛛網腦出血、全身多處擦挫傷，立即送往醫院急救。而未受傷的呂男，經酒測並無酒駕情況，造成車禍詳細原因，仍待警方進一步釐清。

▲休旅車轉彎未禮讓，直行機車迎面撞上車頭。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲雙方並未有酒駕情況，事故原因仍待進一步釐清。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局第四大隊長陳志瑋呼籲，當車禍發生時切勿任意移動患者，趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸道暢通並保護患者頸椎，避免造成二次傷害。

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