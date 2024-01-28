北市防搶演練大玩「穿越」！民初女搞詐騙...2男持骨董槍搶銀行

記者邱中岳／台北報導

年節將至，北市知名古蹟北門，突然出現三名穿著古裝的民眾，穿越時空從民國初年來到現代，因缺錢而共謀著分頭進行搶劫及詐騙等犯罪行為，原來是北市中正一分局與合作金庫城內分行所辦理的反詐以及金融機構防搶演練，運用知名電影《讓子彈飛》的裝扮以及讓人印象深刻的梗詞，加深民眾的反詐、銀行防搶意識。

▲▼ 北市防搶演練，大玩「穿越」梗 。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

北市中正第一分局與轄區合作金庫城內分行共同辦理反詐及金融機構防搶演練，其中以3名穿越的男女來到北門，穿著亮眼的女子利用感情詐騙手段欺騙民眾到銀行臨櫃提款，此時「麻匪兄弟檔」闖入，手持骨董道具手槍、頭戴中華麻將筒子頭套大喊搶劫，最後警方接獲通報後派人當場逮捕犯嫌。

▲北市中正一分局運用電影《讓子彈飛》的劇情、裝扮拍出反詐、防搶宣導影片。

年關將近，中正第一分局以假感情真詐騙結合金融機構防搶演練主題，主要為確保各金融機構及民眾生命財產之安全，並有效運用機動組合警力，發揮勤務指揮管制功能，強化突發狀況之緊急應變能力。

中正一分局日前聯合轄內合作金庫城內分行及鄰近分局，共同辦理「金融機構安全維護自衛編組演訓」暨「重大治安事件現場攔截圍捕」演練。藉由狀況模擬之演練，提升金融業者及員工自我安全之警覺以及對營業處所周遭可疑人物、車輛查察之能力。

▲2人手持骨董槍、面帶「筒子面罩」搶銀行，當場被警方逮捕到案。

中正一分局特別呼籲，新春前後提領款頻繁，請民眾注意自身安全，盡量勿隨身攜帶鉅款。民眾如欲提領大量現金，宜有多人同行護送或向轄區警察機關申請護鈔服務，以防範遭遇強盜、搶奪等情事，多一分注意，少一分損失！