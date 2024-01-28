說轉就轉！台中女打方向燈直接左切　害對向車撞斷電桿車頭全毀

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區昨（27）日晚間發生一起交通事故，林姓女子駕駛白色轎車行經昌平東六路與崇德十九街口，欲轉彎時未禮讓對向駛來的銀色轎車，造成銀車閃避不及、擦撞白車後失控，銀車隨後再撞斷一旁人行道的電桿，車頭也幾乎全毀，所幸整場車禍僅林女輕傷送醫，銀車駕駛無傷，詳細肇責及事故經過由警方進一步釐清。

▲銀車擦撞白車後失控再撞電桿，造成車頭全毀。（圖／民眾提供）

警方調查，林姓女子（58歲）昨日晚間9時許駕駛白色自小客車沿台中市北屯區昌平東六路往南方向行駛，至路口處欲左轉時，與對向由羅姓男子（21歲）駕駛的銀色自小客車發生碰撞，2車擦撞後銀車再撞上路旁燈桿。

▲羅男車輛車禍後失控撞斷電桿。（圖／民眾提供）



路口監視器顯示，林女將車駛至路口時，打了方向燈就要左轉，此時對向一輛銀色轎車速度不慢，對林女突來的舉動反應不及，與林女車輛發生擦撞後，又失控撞上人行道上的電桿，導致電桿應聲斷裂。

▲林女未禮讓直行的銀車，銀車閃避不及發生碰撞。（圖／民眾提供）

車禍造成林女車輛左前車頭毀損，羅男車頭幾乎全毀，其中林女胸部挫傷，送往慈濟醫院救治無大礙，羅男則沒受傷。警方對雙方進行酒測，均無酒駕情事。

警方初判肇因為林女未依規禮讓直行車，而羅男未注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊進一步分析鑑定。

警方呼籲，民眾駕車應遵守交通規則，遇路口應減速慢行，依規定停讓，以保障用路人安全。