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聯合國機構人員被控涉襲以色列　多國暫停資助

▲▼加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）大樓，民眾抬著在空襲中喪生者的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的UNRWA大樓附近，民眾抬著空襲喪生者的遺體。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎27日綜合外電報導

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）多名工作人員遭控參與武裝組織哈瑪斯去年10月7日對以色列發動的攻擊行動後，多個主要捐助國今天表示將暫停對該機構提供資金。

法新社報導，UNRWA已針對以色列這項使控解雇數名工作人員，並承諾對控訴展開徹底調查，但並未說明具體情況。

以色列已矢言會在與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）戰爭過後停止UNRWA在加薩（Gaza）的工作。

以下為暫停對UNRWA提供資金各國對這些指控的看法：

● 澳洲：外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，雖然UNRWA提供「重要且救命的工作」，但坎培拉當局「暫時停止交付近期的資金」。

她在舊稱推特（Twitter）的社群媒體平台X發文說：「我們樂見UNRWA立即做出因應，包括（對涉案工作人員）解除僱傭合約並展開調查。」

● 加拿大：國際發展部長霍森（Ahmed Hussen）昨天宣布，在UNRWA進行全面調查之際，渥太華當局已暫停對該機構提供任何額外資金。

他在X平台發文表示，加拿大嚴肅看待這些指控，萬一指控屬實，「加拿大期望UNRWA對參與哈瑪斯恐怖攻擊的人立即採取行動」。

● 芬蘭：芬蘭曾簽訂4年協議，每年提供500萬歐元（約新台幣1.72億元）給UNRWA。但以色列指控曝光後，芬蘭外交部在官網發布聲明表示將暫停付款，並呼籲展開「獨立和徹底的調查」。

聲明說：「我們必須確保芬蘭給的資金，一毛都不會落入哈瑪斯或其他恐怖分子手中。」

● 德國：柏林當局今天同樣宣布暫停對該機構提供資金。

德國外交部發布聲明指出，指控未獲釐清之前，「德國與其他捐助國達成協議」將暫時拒絕批准（提供）進一步的資源。

● 義大利：外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示羅馬也已決定暫停資助UNRWA。

他補充說：「我們致力於向巴勒斯坦人提供人道主義援助，同時保護以色列的安全。」

● 瑞士：伯恩當局每年提供2000萬瑞士法郎（約新台幣7.31億元）給UNRWA，但外交部今天聲明指出，在相關指控未獲得釐清之前，他們不會決定本年度是否撥款給這間機構。

聲明補充道：「瑞士絕不容忍以任何形式來支持恐怖主義，也絕不容忍煽動仇恨或煽動暴力的行為。」

● 荷蘭：貿易發展部部長范李文（Geoffrey van Leeuwen）表示該國政府對指控「極為震驚」，並宣布調查期間將凍結給UNRWA的資金。

他今天告訴荷蘭廣播基金會（NOS）說：「根據指控內容，（去年）10月7日的那次攻擊行動是用聯合國的資金，用我們的錢發動的。」

● 英國：倫敦當局表示以色列的指控讓他們「深感震驚」，並將在外交部審查這些指控期間，「暫時停止提撥任何未來的資金」。

● 聯合國：UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）矢言將向所有被發現參與這起恐怖行動的職員「究責」，包括透過「刑事起訴」等手段。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，秘書長承諾對UNRWA執行緊急、全面的獨立審查。

● 美國：國務院昨天暫時停止對該機構提供資金，並樂見聯合國宣布對這項指控進行調查。

國務院呼籲，「所有參與這起令人髮指攻擊的人都須承擔全部責任」。

國務院同時強調，「UNRWA在對巴勒斯坦人提供救命援助上發揮關鍵的作用，包括基本糧食、藥品、棲身處以及其他重要的人道主義支援。」

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