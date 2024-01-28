以哈將達成協議　紐時：「停火2個月」交換100多名人質獲釋

▲以色列民眾及人質家屬在抗議活動上互相擁抱。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》27日報導，以美國為首的談判代表即將達成協議，要求哈瑪斯分階段釋放100多名人質，交換以色列軍事進攻暫停約2個月。匿名受訪的美國官員透露，雖然並非永久停火，但若以色列把戰爭暫停2個月，很可能不會再以相同方式重啟烽火。這次協議也可能提供進一步的外交窗口，更廣泛地解決衝突。

《紐約時報》指出，該協議可能在未來2周達成，目前已經擬好書面草稿，把過去10天以哈雙方提出的提議，合併成同一個基本框架，並將允許更多人道主義援助進入加薩。美國官員透露，儘管仍有重大分歧有待解決，但談判代表們抱持謹慎樂觀的態度，並且認為一項最終的協議觸手可及。

去年11月，在美國、埃及與卡達的斡旋下，以哈一度達成7天短暫停火，哈瑪斯釋放100多名人質，交換240名被以色列關押的巴勒斯坦囚犯。

美國官員認為，與上一次的停火協議相比，目前正在籌備的協議，效力範圍將會更大。第一階段，戰鬥將停止30天，女性、年長及受傷人質獲釋。在此期間，雙方將制定第二階段細節，包括再次停止軍事行動30天，換取被俘虜的以色列士兵及男性公民獲釋。至於以色列釋放的巴勒斯坦囚犯比例，依然有待談判，但被視為可解決的問題。

▲以色列士兵在加薩走廊執行任務。（圖／路透）

美國總統拜登26日與埃及和卡達領袖分別通話，試圖減少分歧。他還派遣中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）28日前往巴黎，與以色列、埃及和卡達官員會談。若取得充分進展，他或許會再次派遣中東特使麥格克（Brett McGurk）前往當地，協助敲定協議。

白宮在26日晚間聲明表示，拜登與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）都肯定了協議的重要性，「他們強調了局勢的急迫性，並且歡迎他們團隊的密切合作，以推進近期的討論。」以色列總理納坦雅胡27日重申，他致力於確保未獲釋的人質重獲自由，「截至今天，我們已經帶回110名人質，我們致力於讓他們全部回家，正在不分晝夜地處理此事，包括現在也是。」

▲以色列坦克深入加薩 。（圖／達志影像／美聯社）

去年10月7日，以色列南部遭哈瑪斯越境突襲，導致境內1200人死亡、240多人被俘，該國隨即對加薩展開報復式空襲與封鎖，目前已逾2.6萬巴勒斯坦人喪生、社區幾乎全毀、關鍵民生物資枯竭，230萬居民之中大部分人流離失所，面臨飢餓、脫水與致死疾病的威脅。

儘管加薩人道主義危機持續惡化，各界也紛紛呼籲停火，但以色列卻強烈拒絕，堅稱必須繼續推進軍事行動，直到完成殲滅哈瑪斯的目標為止。

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