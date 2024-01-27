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國際法院下令以色列「須阻止加薩種族滅絕」　但未命令以軍停火

▲▼南非指控以色列在加薩的軍事行動是國家主導的種族滅絕，海牙國際法院（ICJ）法官針對以色列應採取緊急措施作出裁決。（圖／路透）

▲海牙國際法院（ICJ）法官26日針對以色列應採取緊急措施作出裁決。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

國際法院（International Court of Justice）26日下令以色列採取措施，阻止對巴勒斯坦人的種族滅絕行為，並為加薩走廊的平民提供更多幫助，但未如同南非提出指控時所要求的內容般下令以色列停火。

據路透社報導，儘管這項裁決澆熄了巴勒斯坦人希望透過具有約束力的命令，來停止加薩戰爭的希望，但它仍代表了以色列在法律上的一次挫敗。不過，聯合國主要司法機構、位於荷蘭海牙的國際法院也認為，在這場造成嚴重人道主義損害的加薩戰爭中，巴勒斯坦人權利是否被剝奪的相關問題仍有待審理，並呼籲巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯釋放從以色列抓獲的人質。

巴勒斯坦外交部表示，國際法院的裁決是一種令人樂見的提醒，「任何國家都不能凌駕於法律之上。」哈瑪斯高層官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）則告訴路透社，這項裁決將有助於「凸顯占領行為並揭露其（以色列）在加薩的罪行」。

▲▼南非指控以色列在加薩的軍事行動是國家主導的種族滅絕，海牙國際法院（ICJ）法官針對以色列應採取緊急措施作出裁決。（圖／路透）

▲南非先前提出指控，稱以色列在加薩的軍事行動是國家主導的種族滅絕。（圖／路透）

南非本月稍早將指控提交國際法院時，以色列曾試圖讓此案被駁回。而南非依據的法律原則是，種族滅絕（genocide）是一種嚴重罪行，所有國家都有責任防止種族滅絕發生。判決出爐後，以色列總理納坦雅胡對國際法院未下令停火的決定表示歡迎，但駁斥了種族滅絕的說法，還說這番指控「令人髮指」，強調以色列將繼續保衛自我。

報導稱，國際法院的法官命令以色列，在其權力範圍內採取一切措施，防止部隊犯下種族滅絕罪，須懲罰煽動行為，逐步改善人道主義情況，並在一個月內回報施行進展。國際法院並未決定種族滅絕指控的對錯，也就是加薩是否發生種族滅絕，因為這可能需要數年時間審理。

不過，國際法院院長多諾霍（Joan Donoghue）在宣讀裁決時闡述了加薩走廊巴勒斯坦人的困境，並特別點出兒童所受之傷害，也引用了聯合國官員對當地人道主義緊急狀況的詳細描述。另外，這項裁決雖然無法上訴，但國際法院實際上不存在強制執行其裁決的機制。

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